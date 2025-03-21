Україна перемогла Бельгію в Лізі націй: Ребров оцінив гру команди

Сергій Ребров. Фото: Reuters

Збірна України з футболу здобула історичну перемогу над Бельгією в рамках стикових матчів Ліги націй. Синьо жовті пропустили в першому таймі від Ромелу Лукаку, але здобули вольову перемогу.

Після гри головний тренер Сергій Ребров в ефірі Megogo висловився про перемогу, передає портал Новини.LIVE.

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Матч Україна — Бельгія. Фото: Reuters

Як Ребров оцінив гру проти Бельгії

Після матчу головний тренер Сергій Ребров підкреслив важливість другого тайму, де команда перевернула гру.

"У другому ми внесли корективи, і я вдячний хлопцям, що вони дійсно прагнули цієї перемоги і зробили все для цього", — сказав тренер.

Ребров відзначив силу суперника, але наголосив, що його команда подолала страх і повірила у свої можливості.

Окрему увагу тренер звернув на атмосферу на трибунах, оскільки підтримка вболівальників стала додатковим поштовхом для гравців.

Стосовно травми Юхима Коноплі, тренер відповів стримано, зазначивши, що стан гравця оцінять пізніше.

Також Ребров активно звертав увагу на те, що команди зіграли лише перший тайм і тепер командам необхідно зіграти на території суперника.

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