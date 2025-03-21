Украина победила Бельгию в Лиге наций: Ребров оценил игру команды

Сергей Ребров. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу одержала историческую победу над Бельгией в рамках стыковых матчей Лиги наций. Сине желтые пропустили в первом тайме от Ромелу Лукаку, но одержали волевую победу.

После игры главный тренер Сергей Ребров в эфире Megogo высказался о победе, передает портал Новини.LIVE.

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Как Ребров оценил игру против Бельгии

После матча главный тренер Сергей Ребров подчеркнул важность второго тайма, где команда перевернула игру.

"Во втором мы внесли коррективы, и я благодарен ребятам, что они действительно стремились к этой победе и сделали все для этого", — сказал тренер.

Ребров отметил силу соперника, но подчеркнул, что его команда преодолела страх и поверила в свои возможности.

Отдельное внимание тренер обратил на атмосферу на трибунах, поскольку поддержка болельщиков стала дополнительным толчком для игроков.

Относительно травмы Ефима Конопли, тренер ответил сдержанно, отметив, что состояние игрока оценят позже.

Также Ребров активно обращал внимание на то, что команды сыграли только первый тайм и теперь командам необходимо сыграть на территории соперника.

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