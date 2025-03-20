Украина - Бельгия сыграли в Лиге наций: команда Реброва победила 3-1

Украина в волевом матче вырвала победу у Бельгии в Лиге наций
В испанском городе Мурсия, на стадионе "Энрике Рока", завершился первый стыковой матч Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Победа в этом двухматчевом противостоянии выведет команду Сергея Реброва в элитный дивизион А.
В первой игре Украина первой пропустила, но во втором тайме сотворила настоящее чудо и победила, сообщил портал Новини.LIVE.
Как сыграли Украина и Бельгия
В начале матча между сборными Украины и Бельгии зрители увидели ряд ярких моментов. Уже на 3-й минуте Виктор Цыганков нанес дальний удар низом с правого фланга, но Тибо Куртуа уверенно забрал мяч.
На 6-й минуте Роман Яремчук получил передачу от Цыганкова с правого фланга и пробил из центра штрафной — Куртуа снова спас Бельгию. Через десять минут Ромелу Лукаку вырвался на левый фланг штрафной после паса на ход, обойдя защитников, но Андрей Лунин прыгнул и перехватил мяч.
На 24-й минуте произошел неприятный момент: Леандро Троссард упал на ногу Ефиму Конопли, и того пришлось заменить на Алексея Сыча.
Под конец первой половины игры, на 40-й минуте, Бельгия забила. Кевин Де Брюйне подал со штрафного с левого фланга, а Лукаку головой на ближней стойке переправил мяч над Луниным.
Во втором тайме Бельгия активно начала игру, и Лунину пришлось спасать команду в нескольких моментах. Позже травмировался Сыч и покинул поле, оставив сборную Украины без правых защитников.
На 60-й минуте украинцы исполняли штрафной. Александр Зинченко попал в стойку, мяч отскочил к Цыганкову, но тот, не ожидая такого шанса пробил неудачно.
На 66-й минуте Украина праздновала. Алексей Гуцуляк обокрал Кони Де Винтера и реализовал выход один на один с Тибо Куртуа.
Еще больше украинцы радовались на 73-й минуте, поскольку забил Владислав Ванат. Цыганков с правого фланга штрафной площадки сделал пас вдоль ворот, а Ванат пробил Куртуа.
На этом счастье сборной Украины не завершилось. На 78-й минуте Зинченко навесил на дальнюю штангу ворот, а Забарный внес мяч в ворота — 3:1.
Ответный матч состоится на территории соперника 23 марта.
Украина — Бельгия — 3:1
Голы: Гуцуляк, 66, Ванат, 73. Забарный, 78 — Лукаку, 40
Напомним, все главные события матча Украина - Бельгия в онлайн-трансляции.
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