Україна — Бельгія зіграли в Лізі націй: команда Реброва перемогла 3-1

Україна у вольовому матчі вирвала перемогу у Бельгії в Лізі націй
В іспанському місті Мурсія, на стадіоні "Енріке Рока", завершився перший стиковий матч Ліги націй між збірними України та Бельгії. Перемога в цьому двоматчевому протистоянні виведе команду Сергія Реброва до елітного дивізіону А.
У першій грі Україна першою пропустила, але у другому таймі створила справжнє диво й перемогла, повідомив портал Новини.LIVE.
Як зіграли Україна та Бельгія
На початку матчу між збірними України та Бельгії глядачі побачили низку яскравих моментів. Уже на 3-й хвилині Віктор Циганков завдав дальнього удару низом із правого флангу, але Тібо Куртуа впевнено забрав м’яч.
На 6-й хвилині Роман Яремчук отримав передачу від Циганкова з правого флангу й пробив із центру штрафного — Куртуа знову врятував Бельгію. Через десять хвилин Ромелу Лукаку вирвався на лівий фланг штрафного після пасу на хід, обійшовши захисників, але Андрій Лунін стрибнув і перехопив м’яч.
На 24-й хвилині стався неприємний момент: Леандро Троссард впав на ногу Юхиму Коноплі, і того довелося замінити на Олексія Сича.
Під кінець першої половини гри, на 40-й хвилині, Бельгія забила. Кевін Де Брюйне подав зі штрафного з лівого флангу, а Лукаку головою на ближній стійці переправив м’яч над Луніним.
У другому таймі Бельгія активно розпочала гру, і Луніну довелося рятувати команду в кількох моментах. Пізніше травмувався Сич і покинув поле, залишивши збірну України без правих захисників.
На 60-й хвилині українці виконували штрафний. Олександр Зінченко поцілив у стійку, м’яч відскочив до Циганкова, але той, не очікуючи такого шансу та пробив невдало.
На 66-й хвилині Україна святкувала. Олексій Гуцуляк обікрав Коні Де Вінтера та реалізував вихід віч-на-віч з Тібо Куртуа.
Ще більше українці радувались на 73-й хвилині, оскільки забив Владислав Ванат. Циганков з правого флангу штрафного майданчик зробив пас вздовж воріт, а Ванат пробив Куртуа.
На цьому щастя збірної України не завершилось. На 78-й хвилині Зінченко навісив на дальню стійку воріт, а Забарний вніс м'яч у ворота — 3:1.
Матч-відповідь відбудеться на території суперника 23 березня.
Україна — Бельгія — 3:1
Голи: Гуцуляк, 66, Ванат, 73. Забарний, 78 — Лукаку, 40
Нагадаємо, всі головні події матчу Україна — Бельгія в онлайн-трансляції.
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