Ребров подтвердил тяжелую травму Сыча после победы Украины над Бельгией

Сергей Ребров. Фото: скриншот

Сборная Украины по футболу выиграла у Бельгии в рамках первого стыкового матча Лиги наций. Сине желтые пропустили в первом тайме от Лукаку, но во второй половине игры ответили тремя голами.

Во время игры из-за травм сборная потеряла правых защитников Ефима Коноплю и Алексея Сыча. Ситуацию с игроком "Карпат" прокомментировал главный тренер Сергей Ребров на пресс-конференции.

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После игры Ребров поделился последними новостями о состоянии футболистов и планах команды.

На вопрос о серьезности травм и шансах игроков помочь команде в Генке 23 марта в ответном матче Ребров ответил, что надеется на Коноплю.

Касательно Сыча, у того тяжелая травма, но его тоже попытаются быстро восстановить.

"Мы все надеемся. Я видел, что лично у Алексея тяжелая травма, и он очень расстроен. Будем все делать, чтобы восстановить, потому что вторая игра очень важна и, я надеюсь, мы будем рассчитывать на всех игроков", — сказал Ребров.

Также Ребров рассказал, что не имеют возможности вовремя вызвать нового правого защитника. Ему не смогут вовремя сделать документы на выезд из Украины. На позиции правого защитника также смогут сыграть Богдан Михайличенко и Александр Зинченко.

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