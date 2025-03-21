Куртуа сказал об игре сборной Украины то, что удивит болельщиков

Тибо Куртуа перед игрой со сборной Украины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Сборная Бельгии пропустила три гола от Украины в первом матче плей-офф Лиги Наций. Для голкипера Тибо Куртуа это был первый поединок после возвращения в свою национальную команду.

Куртуа оценил игру соперника и сделал прогноз на ответный поединок в интервью rtl.be.

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Тибо Куртуа доволен действиями сборной Бельгии в первом тайме, но после перерыва ситуация на поле полностью изменилась. Вратарь "красных дьяволов" считает, что украинцы забили ответный гол после неудачной передачи и ошибки защитника. По словам футболиста, после этого бельгийцам надо было успокоиться и вернуть себе мяч. Вместо этого украинца забили еще два мяча за 15 минут, действовали на кураже и полностью доминировали на поле.

Как Куртуа оценил игру Украины и Лунина

Для бельгийского голкипера это был первый матч после возвращения в национальную команду. Он отметил, что в сборной много молодых игроков, которым еще не хватает опыта решения серьезных задач.

Тибо Куртуа попросил болельщиков сохранять спокойствие, поскольку это был только первый матч под руководством нового тренера. Руди Гарсия еще не успел привить команде свой футбол. Мне мнению опытного вратаря, украинцы сыграли на максимальном кураже и выжали из матча все, что смогли.

Куртуа пропускает гол от Забарного. Фото: Reuters/Pablo Morano

Ветеран сборной Бельгии призвал партнеров по команде сыграть через несколько дней более надежно как в обороне, так и в атаке. Куртуа верит в то, что у "красных дьяволов" есть шансы на победу в противостоянии со сборной Украины.

Напомним, главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия назвал причину поражения в первом поединке с Украиной.

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