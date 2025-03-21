Куртуа сказав про гру збірної України те, що здивує вболівальників

Тібо Куртуа перед грою зі збірною України. Фото: Reuters/Pablo Morano

Збірна Бельгії пропустила три голи від України в першому матчі плей-оф Ліги Націй. Для голкіпера Тібо Куртуа це був перший поєдинок після повернення у свою національну команду.

Куртуа оцінив гру суперника і зробив прогноз на поєдинок у відповідь в інтерв'ю rtl.be.

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Тібо Куртуа задоволений діями збірної Бельгії в першому таймі, але після перерви ситуація на полі повністю змінилася. Воротар "червоних дияволів" вважає, що українці забили гол у відповідь після невдалої передачі та помилки захисника. За словами футболіста, після цього бельгійцям треба було заспокоїтися і повернути собі м'яч. Натомість українці забили ще два м'ячі за 15 хвилин, діяли на куражі та повністю домінували на полі.

Як Куртуа оцінив гру України та Луніна

Для бельгійського голкіпера це був перший матч після повернення в національну команду. Він зауважив, що у збірній багато молодих гравців, яким ще не вистачає досвіду вирішення серйозних завдань.

Тібо Куртуа попросив уболівальників зберігати спокій, оскільки це був лише перший матч під керівництвом нового тренера. Руді Гарсія ще не встиг прищепити команді свій футбол. На думку досвідченого воротаря, українці зіграли на максимальному куражі та вичавили з матчу все, що змогли.

Куртуа пропускає гол від Забарного. Фото: Reuters/Pablo Morano

Ветеран збірної Бельгії закликав партнерів по команді зіграти за кілька днів надійніше як в обороні, так і в атаці. Куртуа вірить у те, що у "червоних дияволів" є шанси на перемогу в протистоянні зі збірною України.

Нагадаємо, головний тренер бельгійської команди Руді Гарсія назвав причину поразки в першому поєдинку з Україною.

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