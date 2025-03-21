Шахтар отримає вигідну пропозицію про трансфер свого лідера

Дмитро Різник у збірній України. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Один із європейських клубів вивчає можливість підписати голкіпера збірної України. Це не Андрій Лунін і не Анатолій Трубін.

Дмитро Різник може покинути донецький "Шахтар" уже найближчим літом, повідомляє TransferFeed.

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У січні 2023 року "Шахтар" підписав Дмитра Різника, за якого "Ворскла" отримала 3 млн євро. Контракт 26-річного воротаря діє до літа 2027 року, проте вже за кілька місяців він може переїхати до Європи, якщо "гірники" погодяться відпустити основного футболіста.

Дмитро Різник під час матчу. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Куди може піти Різник

Чинний чемпіон Нідерландів ПСВ хоче запросити українського воротаря влітку 2025 року. Голкіпер вразив клуб з Ейндховена під час матчу з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів, який відбувся в нинішньому сезоні. "Гірники" вигравали з рахунком 2:0, але ПСВ вирвав перемогу з рахунком 3:2 на останніх хвилинах протистояння.

У Нідерландах відзначили прекрасну гру Різника. Попри три пропущені голи, Дмитра визнали найкращим гравцем поєдинку з ПСВ. Тепер нідерландський клуб планує підписати українського футболіста.

Технічний директор ПСВ Ерні Стюарт збирається провести переговори з "Шахтарем", але поки що не відомо, що клуб із Нідерландів запропонує "Шахтарю". Трансферна вартість Дмитра Різника становить 7 млн євро.

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