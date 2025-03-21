Шахтар отримає вигідну пропозицію про трансфер свого лідера

Голкіпер збірної України може перейти в закордонний клуб
Один із європейських клубів вивчає можливість підписати голкіпера збірної України. Це не Андрій Лунін і не Анатолій Трубін.
Дмитро Різник може покинути донецький "Шахтар" уже найближчим літом, повідомляє TransferFeed.
У січні 2023 року "Шахтар" підписав Дмитра Різника, за якого "Ворскла" отримала 3 млн євро. Контракт 26-річного воротаря діє до літа 2027 року, проте вже за кілька місяців він може переїхати до Європи, якщо "гірники" погодяться відпустити основного футболіста.
Куди може піти Різник
Чинний чемпіон Нідерландів ПСВ хоче запросити українського воротаря влітку 2025 року. Голкіпер вразив клуб з Ейндховена під час матчу з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів, який відбувся в нинішньому сезоні. "Гірники" вигравали з рахунком 2:0, але ПСВ вирвав перемогу з рахунком 3:2 на останніх хвилинах протистояння.
У Нідерландах відзначили прекрасну гру Різника. Попри три пропущені голи, Дмитра визнали найкращим гравцем поєдинку з ПСВ. Тепер нідерландський клуб планує підписати українського футболіста.
Технічний директор ПСВ Ерні Стюарт збирається провести переговори з "Шахтарем", але поки що не відомо, що клуб із Нідерландів запропонує "Шахтарю". Трансферна вартість Дмитра Різника становить 7 млн євро.
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