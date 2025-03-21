Ярмоленко надо убрать из сборной Украины — эксперт

Реброва призвали убрать из сборной Украины одного игрока
Главному тренеру сборной Украины пришлось сделать две вынужденные замену в составе команды во время первого поединка плей-офф Лиги Наций с Бельгией. Футболисты, которые появились на поле во втором тайме, хорошо повлияли на игру команды.
Некоторые опытные игроки так и просидели в запасе весь матч, и Виктор Леоненко считает это правильным решением, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Во время первой части противостоянии с Бельгией последовательно получили травмы сразу два украинских защитника. Ефим Конопля и Алексей Сыч были вынуждены покинуть поле. Это заставило тренерский штаб "сине-желтых" провести две вынужденные замены.
Кого Леоненко не хочет видеть в сборной
Андрей Ярмоленко так и просидел весь матч на скамейке запасных, хотя не исключено, что Сергей Ребров планировал выпустить ветерана на поле в конце поединка. Виктор Леоненко считает, что тренер все сделал правильно, а полузащитнику "Динамо" уже нет места в национальной команде.
"Если Ребров вызывает Ярмоленко, то считает, что он в порядке. Мое мнение заключается в том, что Андрей уже давно должен освободить место в сборной молодым. Кто-то считает, что он полезен в раздевалке, но чтобы кому-то пихать, надо быть лучшим, а не просто возрастным", — заявил Леоненко.
Эксперт считает, что Ярмоленко уже не может претендовать на статус одного из лучших украинских футболистов, которые заслуживают вызов в национальную команду. Между тем, ветерану осталось два гола, чтобы достигнуть показателя Андрея Шевченко, который остается лучшим бомбардиром в истории сборной Украины.
Напомним, футболистам "сине-желтых" важно учесть несколько факторов перед ответным матчем с Бельгией в Генке.
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