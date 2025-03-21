Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Реброва закликали прибрати зі збірної України одного гравця arrow

Реброва закликали прибрати зі збірної України одного гравця

21 березня 2025 16:01
Іван Крутогоров - Редактор
Ярмоленка треба прибрати зі збірної України — експерт
Тренери Сергій Ребров (ліворуч) та Вісенте Гомес під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/
Іван Крутогоров - Редактор

Головному тренеру збірної України довелося зробити дві вимушені заміни у складі команди під час першого поєдинку плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Футболісти, які з'явилися на полі в другому таймі, добре вплинули на гру команди.

Деякі досвідчені гравці так і просиділи в запасі весь матч, і Віктор Леоненко вважає це правильним рішенням, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

Читайте також:

Під час першої частини протистоянні з Бельгією послідовно зазнали травм одразу два українські захисники. Юхим Конопля та Олексій Сич були змушені покинути поле. Це змусило тренерський штаб "синьо-жовтих" провести дві вимушені заміни.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого Леоненко не хоче бачити в збірній

Андрій Ярмоленко так і просидів весь матч на лаві запасних, хоча не виключено, що Сергій Ребров планував випустити ветерана на поле наприкінці поєдинку. Віктор Леоненко вважає, що тренер усе зробив правильно, а півзахиснику "Динамо" вже немає місця в національній команді.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко працює з м'ячем. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Якщо Ребров викликає Ярмоленка, то вважає, що з ним усе гаразд. Моя думка полягає в тому, що Андрій уже давно повинен звільнити місце в збірній молодим. Хтось вважає, що він корисний у роздягальні, але щоб комусь пхати, треба бути найкращим, а не просто віковим", — заявив Леоненко.

Експерт вважає, що Ярмоленко вже не може претендувати на статус одного з найкращих українських футболістів, які заслуговують на виклик до національної команди. Тим часом ветерану залишилося два голи, щоб досягти показника Андрія Шевченка, який залишається найкращим бомбардиром в історії збірної України.

Нагадаємо, футболістам "синьо-жовтих" важливо врахувати декілька чинників перед матчем-відповіддю з Бельгією в Генку.

Віталій Миколенко може влітку змінити англійський "Евертон" на один із найпопулярніших клубів світу.

Дмитро Різник ще не став основним у збірній України, але ним уже цікавиться відомий європейський клуб.

Михайло Мудрик отримає шанс продовжити кар'єру за однієї важливої умови.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Андрій Ярмоленко Віктор Леоненко
Реклама
Реклама
Реклама