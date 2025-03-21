Ярмоленка треба прибрати зі збірної України — експерт

Тренери Сергій Ребров (ліворуч) та Вісенте Гомес під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головному тренеру збірної України довелося зробити дві вимушені заміни у складі команди під час першого поєдинку плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Футболісти, які з'явилися на полі в другому таймі, добре вплинули на гру команди.

Деякі досвідчені гравці так і просиділи в запасі весь матч, і Віктор Леоненко вважає це правильним рішенням, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Під час першої частини протистоянні з Бельгією послідовно зазнали травм одразу два українські захисники. Юхим Конопля та Олексій Сич були змушені покинути поле. Це змусило тренерський штаб "синьо-жовтих" провести дві вимушені заміни.

Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого Леоненко не хоче бачити в збірній

Андрій Ярмоленко так і просидів весь матч на лаві запасних, хоча не виключено, що Сергій Ребров планував випустити ветерана на поле наприкінці поєдинку. Віктор Леоненко вважає, що тренер усе зробив правильно, а півзахиснику "Динамо" вже немає місця в національній команді.

Андрій Ярмоленко працює з м'ячем. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Якщо Ребров викликає Ярмоленка, то вважає, що з ним усе гаразд. Моя думка полягає в тому, що Андрій уже давно повинен звільнити місце в збірній молодим. Хтось вважає, що він корисний у роздягальні, але щоб комусь пхати, треба бути найкращим, а не просто віковим", — заявив Леоненко.

Експерт вважає, що Ярмоленко вже не може претендувати на статус одного з найкращих українських футболістів, які заслуговують на виклик до національної команди. Тим часом ветерану залишилося два голи, щоб досягти показника Андрія Шевченка, який залишається найкращим бомбардиром в історії збірної України.

Нагадаємо, футболістам "синьо-жовтих" важливо врахувати декілька чинників перед матчем-відповіддю з Бельгією в Генку.

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