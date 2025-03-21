Лукаку пояснив, чого Бельгія має навчитися в України

Ромелу Лукаку в матчі за "Наполі". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку зробив усе, щоб його команда не програла Україні в першому матчі плей-офф Ліги Націй. Капітан "червоних дияволів" забив гол, проте "синьо-жовті" вирвали перемогу завдяки ураганній грі в другому таймі.

Лукаку оцінив гру суперника і пояснив, чому з оптимізмом чекає на поєдинок у відповідь, повідомляє rtl.be.

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Ромелу Лукаку звинувачує себе і партнерів по команді в тому, що збірна Бельгії пропустила три голи. Капітан "червоних дияволів" вважає, що в плані психології його команда сильно поступалася супернику.

Ромелу Лукаку святкує гол. Фото: Reuters/Pablo Morano

Що Лукаку сказав про збірну України

Досвідчений форвард вважає неприпустимим і далі грати так, як його команда виступила в другому таймі першого поєдинку плей-оф Ліги Націй. Лукаку не бачить ігрових проблем у "червоних дияволів", але розуміє, що доведеться серйозно попрацювати над психологічною стійкістю.

Лукаку назвав Україну "швидкою і голодною, впевненою в собі командою", яка чудово грає на куражі. Але Ромелу впевнений, що "червоні дияволи" можуть обіграти цього суперника в другому таймі. Футболіст визнав, що "синьо-жовті" здивували його настроєм на матч. Він хотів би, щоб бельгійці взяли приклад із суперника в цьому компоненті.

Лукаку порівняв нинішню збірну Бельгії зі складом 2010 року, який експерти називали "золотим поколінням". Ромелу зазначив, що доведеться серйозно попрацювати для того, щоб знову досягти того рівня.

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