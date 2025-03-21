Ребров розповів, як збірна України відсвяткувала перемогу над Бельгією

Ілля Забарний і Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вольова перемога збірної України в першому матчі плей-оф Ліги Націй над Бельгією надихнула не тільки вболівальників, а й гравців. Футболісти вже відсвяткували історичне досягнення.

Сергій Ребров розповів, що відбувалося в роздягальні збірної України після фінального свистка, в ефірі "Мегого".

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Збірна України впевнено розпочала поєдинок із Бельгією, але гості в середині першого тайму перехопили ініціативу і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Андрія Луніна. Один із них закінчився голом у виконанні Ромелу Лукаку.

Гравці збірної України налаштовуються на другий тайм. Фото: instagram.com/uafukraine/

На другий тайм українці вийшли гранично "заряджені" в ментальному плані. Зусилля "синьо-жовтих" змусили суперника помилятися, так був забитий гол у відповідь, після чого господарі поля швидко розвинули успіх. Фінальний свисток зафіксував перемогу України над однією з найсильніших команд Європи з рахунком 3:1.

Що українці робили в роздягальні

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров подякував команді за гру, а також оцінив внесок уболівальників у цей успіх. Він заявив, що на трибунах було багато українців, які гнали команду вперед. Після першого голу підтримка досягла піку, і підопічні Реброва вже не могли зупинитися.

Відразу після матчу тренер сказав футболістам, що вони повинні відсвяткувати перемогу. Матч-відповідь уже скоро, але важливо, щоб гравці оцінили своє досягнення

"У роздягальні вони прийняли те, що треба. Вони відзначили перемогу. А потім будемо відновлюватися і готуватися до наступної гри", — заявив Ребров.

Нагадаємо, голкіпер збірної України влітку може перейти у відомий європейський клуб.

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