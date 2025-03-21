Ребров рассказал, как сборная Украины отпраздновала победу над Бельгией

Илья Забарный и Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Волевая победа сборной Украины в первом матче плей-офф Лиги Наций над Бельгией воодушевила не только болельщиков, но и игроков. Футболисты уже отпраздновали историческое достижение.

Сергей Ребров рассказал, что происходило в раздевалке сборной Украины после финального свистка, в эфире "Мегого".

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Сборная Украины уверенно начала поединок с Бельгией, но гости в середине первого тайма перехватили инициативу и создали несколько опасных моментов у ворот Андрея Лунина. Один из них закончился голом в исполнении Ромелу Лукаку.

Игроки сборной Украины настраиваются на второй тайм. Фото: instagram.com/uafukraine/

На второй тайм украинцы вышли предельно "заряженные" в ментальном плане. Усилия "сине-желтых" заставили соперника ошибаться, так был забит ответный гол, после чего хозяева поля быстро развили успех. Финальный свисток зафиксировал победу Украины над одной из сильнейших команд Европы со счетом 3:1.

Что украинцы делали в раздевалке

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поблагодарил команду за игру, а также оценил вклад болельщиков в этот успех. Он заявил, что на трибунах было много украинцев, которые гнали команду вперед. После первого гола поддержка достигла пика, и подопечные Реброва уже не могли остановиться.

Сразу после матча тренер сказал футболистам, что они должны отпраздновать победу. Ответный матч уже скоро, но важно, чтобы игроки оценили свое достижение

"В раздевалке они приняли то, что надо. Они отметили победу. А потом будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре", — заявил Ребров.

Напомним, голкипер сборной Украины летом может перейти в известный европейский клуб.

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