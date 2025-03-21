Лукаку объяснил, чему Бельгия должна научиться у Украины

Ромелу Лукаку в матче за "Наполи". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку сделал все, чтобы его команда не проиграла Украине в первом матче плей-офф Лиги Наций. Капитан "красных дьяволов" забил гол, однако "сине-желтые" вырвали победу благодаря ураганной игре во втором тайме.

Лукаку оценил игру соперника и объяснил, почему с оптимизмом ждет ответный поединок, сообщает rtl.be.

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Ромелу Лукаку винит себя и партнеров по команде в том, что сборная Бельгии пропустила три гола. Капитан "красных дьяволов" считает, что в плане психологии его команда сильно уступала сопернику.

Ромелу Лукаку празднует гол. Фото: Reuters/Pablo Morano

Что Лукаку сказал о сборной Украины

Опытный форвард считает недопустимым и дальше играть так, как его команда выступила во втором тайме первого поединка плей-офф Лиги Наций. Лукаку не видит игровых проблем у "красных дьяволов", но понимает, что придется серьезно поработать над психологической устойчивостью.

Лукаку назвал Украину "быстрой и голодной, уверенной в себе командой", которая прекрасно играет на кураже. Но Ромелу уверен, что "красные дьяволы" могут обыграть этого соперника во втором тайме. Футболист признал, что "сине-желтые" удивили его настроем на матч. Он хотел бы, чтобы бельгийцы взяли пример с соперника в этом компоненте.

Лукаку сравнил нынешнюю сборную Бельгии с составом 2010 года, который эксперты называли "золотым поколением". Ромелу отметил, что придется серьезно поработать для того, чтобы снова достигнуть того уровня.

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