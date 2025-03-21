Мудрик отримає можливість знову грати у футбол

Михайло Мудрик у складі збірної України. Фото: УНІАН

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії з футболу. У послугах гравця зацікавлений один із місцевих клубів.

Трансфер відбудеться влітку за дотримання кількох умов, повідомляє GOL Digital.

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Михайло Мудрик досі не знає, що на нього чекає. Результати повторної проби гравця на допінг не розкриті. Від них залежить майбутнє українця. Його можуть або виправдати, або дискваліфікувати на строк до чотирьох років.

Михайло Мудрик забиває гол. Фото: УНІАН

Мудрик цікавий іншим клубам

У нинішньому сезоні український футболіст уже не впливав на результати "Челсі". Якщо гравця виправдають, влітку англійський клуб отримає пропозицію про трансфер півзахисника. Мудриком цікавиться іспанська "Севілья".

Йдеться про оренду терміном на один сезон. При цьому в іспанському клубі хочуть, щоб "Челсі" взяв на себе частину зобов'язань із виплати зарплати гравцю.

У сезоні 2024/2025 до початку дискваліфікації Мудрик встиг зіграти в англійській команді 13 матчів, у яких забив 3 м'ячі та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, ще один український футболіст, який грає в англійській Прем'єр-лізі, влітку може переїхати до Італії.

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