Миколенко готується до переходу у відомий європейський клуб

Віталій Миколенко в "Евертоні". Фото: instagram.com/mikola_16/

Керівництво англійського "Евертона" взимку контактувало з іншими клубами з приводу відходу кількох футболістів. Одним із них був захисник збірної України Віталій Миколенко.

Переговори ні до чого не привели, але влітку потенційні покупці можуть відновити інтерес до футболістів "Евертона", повідомляє Daily Mail.

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Одразу кілька гравців "Евертона" опинилися у сфері інтересів інших клубів. Йдеться про команди з Англії, Італії та Франції. "Іриски" не проти продати деяких футболістів, але тільки в тому випадку, якщо отримають вигідні пропозиції.

Віталій Миколенко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто цікавився Миколенком

У послугах 25-річного українського футболіста, який може зіграти на лівому фланзі та в центрі оборони, стабільно зацікавлені представники чемпіонату Італії. Туринський "Ювентус" пропонував за Миколенка 15 млн євро, але "Евертон" вирішив зберегти Віталія у складі.

Віталій Миколенко на тренуванні. Фото: instagram.com/mikola_16/

Рішення може змінитися, якщо "стара синьйора" поліпшить свою пропозицію. Англійський клуб хоче отримати за гравця як мінімум удвічі більше. Головний тренер італійської команди Тьяго Мотта потребує тактично грамотного гравця на лівий фланг, але поки що невідомо, чи залишиться цей тренер у "Ювентусі" і на наступний сезон. Не виключено, що влітку туринці зроблять "Евертону" нову пропозицію щодо українця.

У сезоні 2024/2025 Миколенко зіграв у складі "ірисок" 29 матчів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, футболіста донецького "Шахтаря" і збірної України хоче купити чемпіон одного з європейських чемпіонатів.

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