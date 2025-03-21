Миколенко готовится к переходу в известный европейский клуб

Виталий Миколенко в "Эвертоне". Фото: instagram.com/mikola_16/

Руководство английского "Эвертона" зимой контактировало с другими клубами по поводу ухода нескольких футболистов. Одним из них был защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Переговоры ни к чему не привели, но летом потенциальные покупатели могут возобновить интерес к футболистам "Эвертона", сообщает Daily Mail.

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Сразу несколько игроков "Эвертона" оказались в сфере интересов других клубов. Речь идет о командах из Англии, Италии и Франции. "Ириски" не против продать некоторых футболистов, но только в том случае, если получат выгодные предложения.

Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто интересовался Миколенко

В услугах 25-летнего украинского футболиста, который может сыграть на левом фланге и в центре обороны, стабильно заинтересованы представители чемпионата Италии. Туринский "Ювентус" предлагал за Миколенко 15 млн евро, но "Эвертон" решил сохранить Виталия в составе.

Виталий Миколенко на тренировке. Фото: instagram.com/mikola_16/

Решение может измениться, если "старая синьора" улучшит свое предложение. Английский клуб хочет получить за игрока как минимум вдвое больше. Главный тренер итальянской команды Тьяго Мотта нуждается в тактически грамотном игроке на левый фланг, но пока не известно, останется ли этот тренер в "Ювентусе" и на следующий сезон. Не исключено, что летом туринцы сделают "Эвертону" новое предложение по украинцу.

В сезоне 2024/2025 Миколенко сыграл в составе "ирисок" 29 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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