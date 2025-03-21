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Миколенко присоединится к одному из топ-клубов Европы — детали

21 марта 2025 12:52
Иван Крутогоров - Редактор
Миколенко готовится к переходу в известный европейский клуб
Виталий Миколенко в "Эвертоне". Фото: instagram.com/mikola_16/
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство английского "Эвертона" зимой контактировало с другими клубами по поводу ухода нескольких футболистов. Одним из них был защитник сборной Украины Виталий Миколенко. 

Переговоры ни к чему не привели, но летом потенциальные покупатели могут возобновить интерес к футболистам "Эвертона", сообщает Daily Mail

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Сразу несколько игроков "Эвертона" оказались в сфере интересов других клубов. Речь идет о командах из Англии, Италии и Франции. "Ириски" не против продать некоторых футболистов, но только в том случае, если получат выгодные предложения. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто интересовался Миколенко 

В услугах 25-летнего украинского футболиста, который может сыграть на левом фланге и в центре обороны, стабильно заинтересованы представители чемпионата Италии. Туринский "Ювентус" предлагал за Миколенко 15 млн евро, но "Эвертон" решил сохранить Виталия в составе. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко на тренировке. Фото: instagram.com/mikola_16/

Решение может измениться, если "старая синьора" улучшит свое предложение. Английский клуб хочет получить за игрока как минимум вдвое больше. Главный тренер итальянской команды Тьяго Мотта нуждается в тактически грамотном игроке на левый фланг, но пока не известно, останется ли этот тренер в "Ювентусе" и на следующий сезон. Не исключено, что летом туринцы сделают "Эвертону" новое предложение по украинцу. 

В сезоне 2024/2025 Миколенко сыграл в составе "ирисок" 29 матчей и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины хочет купить чемпион одного из европейских чемпионатов. 

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