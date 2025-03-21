Мудрик получит возможность снова играть в футбол

Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионата Испании по футболу. В услугах игрока заинтересован один из местных клубов.

Трансфер состоится летом при соблюдении нескольких условий, сообщает GOL Digital.

Читайте также:

Михаил Мудрик до сих пор не знает, что его ждет. Результаты повторной пробы игрока на допинг не раскрыты. От них зависит будущее украинца. Его могут либо оправдать, либо дисквалифицировать на срок до четырех лет.

Михаил Мудрик забивает гол. Фото: УНИАН

Мудрик интересен другим клубам

В нынешнем сезоне украинский футболист уже не оказывал влияния на результаты "Челси". Если игрока оправдают, летом английский клуб получит предложение о трансфере полузащитника. Мудриком интересуется испанская "Севилья".

Речь идет об аренде сроком на один сезон. При этом в испанском клубе хотят, чтобы "Челси" взял на себя часть обязательств по выплате зарплаты игроку.

В сезоне 2024/2025 до начала дисквалификации Мудрик успел сыграть в английской команде 13 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, еще один украинский футболист, играющий в английской Премьер-лиге, летом может переехать в Италию.

Голкипером донецкого "Шахтера" Дмитрием Ризныком интересуется чемпион Нидерландов.

Сергей Ребров описал настроение игроков сборной Украины после победы над Бельгией.

У мадридского "Реала" могут возникнуть проблемы с приглашением нового главного тренера.