Україна перемогла Бельгію — три причини, чому не можна втрачати пильність

Збірна України перед матчем з Бельгією. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Національна збірна України з футболу впевнено перемогла збірну Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги націй. Напередодні другого поєдинку підопічні Реброва мають суттєву перевагу.

Українська команда їде на матч-відповідь до бельгійського Генка після перемоги з рахунком 3:1, пише портал Новини.LIVE.

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Це досить хороший запас перед другим поєдинком. Проте, враховуючи хід минулого матчу та деякі інші реалії, розслаблятися Реброву та його гравцям ще рано. Пояснюємо, чому.

Гравець збірної України Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Причина перша. Фанати

Бельгія прийматиме Україну на стадіоні "Сегека Арена" в Генку. Ця арена є дуже компактною, вона вміщує майже 24 тисячі глядачів. І вже можна припустити, що вільних місць на ній не буде.

Вдома у бельгійців було два підряд невдалих поєдинки, але в суперниках були збірні Італії та Франції. В цілому ж Бельгія вдома, як і більшість збірних зрештою, показує впевнений футбол.

Причина друга. Кадрові проблеми

Перша та очевидна — позиція правого захисника. Юхим Конопля та Олексій Сич отримали ушкодження, вони зіграти у другому матчі не зможуть. Більше номінальних правих захисників у Реброва наразі немає.

У першому поєдинку цю позицію довелося закривати гравцю Олександрові Зінченку, який ну зовсім не профільний варіант.

Враховуючи наявність швидких та якісних вінгерів у збірної Бельгії — це може стати серйозною проблемою.

Причина третя. Власне, Бельгія

Так, це вже далеко не та збірна, якій пророчили титул чемпіонів світу. Так, вона вже в процесі перебудови, що завжди болісно.

Але клас цієї збірної нікуди не дівся, вона має достатньо висококласних гравців у складі, які здатні вирішувати моменти.

Якщо Україна дозволить собі розслабитись — це може завершитись дуже погано.

Збірна України після матчу з Бельгією. Фото: REUTERS/Pablo Morano

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