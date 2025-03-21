Україна перемогла Бельгію — три причини, чому не можна втрачати пильність

Три причини, чому збірній України не можна розслаблятись
Національна збірна України з футболу впевнено перемогла збірну Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги націй. Напередодні другого поєдинку підопічні Реброва мають суттєву перевагу.
Українська команда їде на матч-відповідь до бельгійського Генка після перемоги з рахунком 3:1, пише портал Новини.LIVE.
Це досить хороший запас перед другим поєдинком. Проте, враховуючи хід минулого матчу та деякі інші реалії, розслаблятися Реброву та його гравцям ще рано. Пояснюємо, чому.
Причина перша. Фанати
Бельгія прийматиме Україну на стадіоні "Сегека Арена" в Генку. Ця арена є дуже компактною, вона вміщує майже 24 тисячі глядачів. І вже можна припустити, що вільних місць на ній не буде.
Вдома у бельгійців було два підряд невдалих поєдинки, але в суперниках були збірні Італії та Франції. В цілому ж Бельгія вдома, як і більшість збірних зрештою, показує впевнений футбол.
Причина друга. Кадрові проблеми
Перша та очевидна — позиція правого захисника. Юхим Конопля та Олексій Сич отримали ушкодження, вони зіграти у другому матчі не зможуть. Більше номінальних правих захисників у Реброва наразі немає.
У першому поєдинку цю позицію довелося закривати гравцю Олександрові Зінченку, який ну зовсім не профільний варіант.
Враховуючи наявність швидких та якісних вінгерів у збірної Бельгії — це може стати серйозною проблемою.
Причина третя. Власне, Бельгія
Так, це вже далеко не та збірна, якій пророчили титул чемпіонів світу. Так, вона вже в процесі перебудови, що завжди болісно.
Але клас цієї збірної нікуди не дівся, вона має достатньо висококласних гравців у складі, які здатні вирішувати моменти.
Якщо Україна дозволить собі розслабитись — це може завершитись дуже погано.
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