Украина победила Бельгию — три причины, почему нельзя терять бдительность

Сборная Украины перед матчем с Бельгией. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Национальная сборная Украины по футболу уверенно победила сборную Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций. Накануне второго поединка подопечные Реброва имеют существенное преимущество.

Украинская команда едет на ответный матч в бельгийский Генк после победы со счетом 3:1, пишет портал Новини.LIVE.

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Это достаточно хороший запас перед вторым поединком. Однако, учитывая ход прошлого матча и некоторые другие реалии, расслабляться Реброву и его игрокам еще рано. Объясняем, почему.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Причина первая. Фанаты

Бельгия будет принимать Украину на стадионе "Сегека Арена" в Генке. Эта арена является очень компактной, она вмещает почти 24 тысячи зрителей. И уже можно предположить, что свободных мест на ней не будет.

Дома у бельгийцев было два подряд неудачных поединка, но в соперниках были сборные Италии и Франции. В целом же Бельгия дома, как и большинство сборных в конце концов, показывает уверенный футбол.

Причина вторая. Кадровые проблемы

Первая и очевидная — позиция правого защитника. Ефим Конопля и Алексей Сыч получили повреждения, они сыграть во втором матче не смогут. Больше номинальных правых защитников у Реброва пока нет.

В первом поединке эту позицию пришлось закрывать игроку Александру Зинченко, который ну совсем не профильный вариант.

Учитывая наличие быстрых и качественных вингеров у сборной Бельгии — это может стать серьезной проблемой.

Причина третья. Собственно, Бельгия

Да, это уже далеко не та сборная, которой пророчили титул чемпионов мира. Да, она уже в процессе перестройки, что всегда болезненно.

Но класс этой сборной никуда не делся, она имеет достаточно высококлассных игроков в составе, которые способны решать моменты.

Если Украина позволит себе расслабиться — это может завершиться очень плохо.

Сборная Украины после матча с Бельгией. Фото: REUTERS/Pablo Morano

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