Топ-3 гравці молодіжки, яких Ребров має викликати до збірної України

Травми в збірній України — кого Ребров має викликати з молодіжки
Національна збірна України впевнено перемогла збірну Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги націй. Поганою новиною стали травми відразу декількох гравців, які, м'яко кажучи, не завадили б основі.
Головний тренер української збірної Сергій Ребров має розв'язати кадрові проблеми, які з'явились після травм відразу двох правих захисників збірної — Юхима Коноплі та Олексія Сича, повідомляє портал Новини.LIVE.
Окрім цього, Реброву варто подумати, які позиції можна підсилити перед вирішальною частиною двобою з Бельгією. Тим більше, що він має непоганий резерв для підсилення, і це не тільки резервний список. Хоча, розпочнімо з нього.
Резервний список збірної України
Один гравець зі списку вже в основі — це захисник американського "Остіна" Олександр Сваток.
Окрім нього, можна звернути увагу ще на одного гравця — півзахисника "Шахтаря" Дмитра Криськіва. Враховуючи певні кадрові проблеми в захисті, цілком можливо, що у другому матчі праворуч знову зіграє Олександр Зінченко. Тоді Криськів би не завадив, як мінімум, для кращої варіативності в центрі поля.
Молодіжна збірна України
Молодіжка гратиме товариські матчі, Унаї Мельгоса спокійно перевіряє склад. У якому однозначно є гравці, які в нинішніх реаліях точно б не завадили основі.
В першу чергу, це, звісно ж Ілля Крупський. Талановитий правий захисник з "Ворскли", який своєю грою вже давно натякає на основну збірну країни. Враховуючи дефіцит саме правих захисників, він би точно міг би допомогти у другому матчі з Бельгією.
Окрім нього, очевидною є кандидатура Володимира Бражка з "Динамо", який вже давно викликається до національної збірної.
Обидва гравці могли б допомогти збірній вже у неділю. Не завадив би й Максим Хлань, який вже вбачається як можлива заміна для Михайла Мудрика.
Нагадаємо, є відразу декілька причин, чому збірній України не можна розслаблятися перед другим матчем з Бельгією.
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