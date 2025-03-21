Топ-3 гравці молодіжки, яких Ребров має викликати до збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine

Національна збірна України впевнено перемогла збірну Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги націй. Поганою новиною стали травми відразу декількох гравців, які, м'яко кажучи, не завадили б основі.

Головний тренер української збірної Сергій Ребров має розв'язати кадрові проблеми, які з'явились після травм відразу двох правих захисників збірної — Юхима Коноплі та Олексія Сича, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Окрім цього, Реброву варто подумати, які позиції можна підсилити перед вирішальною частиною двобою з Бельгією. Тим більше, що він має непоганий резерв для підсилення, і це не тільки резервний список. Хоча, розпочнімо з нього.

Гравець "Шахтаря" Дмитро Криськів. Фото: instagram.com/dima_kryskiv

Резервний список збірної України

Один гравець зі списку вже в основі — це захисник американського "Остіна" Олександр Сваток.

Окрім нього, можна звернути увагу ще на одного гравця — півзахисника "Шахтаря" Дмитра Криськіва. Враховуючи певні кадрові проблеми в захисті, цілком можливо, що у другому матчі праворуч знову зіграє Олександр Зінченко. Тоді Криськів би не завадив, як мінімум, для кращої варіативності в центрі поля.

Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Молодіжна збірна України

Молодіжка гратиме товариські матчі, Унаї Мельгоса спокійно перевіряє склад. У якому однозначно є гравці, які в нинішніх реаліях точно б не завадили основі.

В першу чергу, це, звісно ж Ілля Крупський. Талановитий правий захисник з "Ворскли", який своєю грою вже давно натякає на основну збірну країни. Враховуючи дефіцит саме правих захисників, він би точно міг би допомогти у другому матчі з Бельгією.

Окрім нього, очевидною є кандидатура Володимира Бражка з "Динамо", який вже давно викликається до національної збірної.

Обидва гравці могли б допомогти збірній вже у неділю. Не завадив би й Максим Хлань, який вже вбачається як можлива заміна для Михайла Мудрика.

Нагадаємо, є відразу декілька причин, чому збірній України не можна розслаблятися перед другим матчем з Бельгією.

Михайло Мудрик може стати гравцем відомого іспанського клубу, але є важлива умова.

Голкіпер збірної України влітку може перейти з УПЛ до відомого європейського клубу.

Віталій Миколенко може змінити "Евертон" на один із найкращих клубів Італії.