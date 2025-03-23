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Олислагерс призналась, как Магучих вдохновила ее на победу

23 марта 2025 14:18
Максим Коваленко - Редактор
Олислагерс опередила Магучих в финале — как украинка вдохновила чемпионку
Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс. Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Максим Коваленко - Редактор

В Китае продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Накануне состоялся финал по прыжкам в высоту среди женщин.

Чемпионка мира Никола Олислагерс в комментарии для World Athletics поделилась эмоциями от победы в финале, пишет "Суспільне.Спорт".

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Призеры чемпионата мира по легкой атлетике. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Что сказала Олислагерс

"Приехала сюда вдохновленная прошлогодними попытками на мировой рекорд Ярославы Магучих, тем, как она изменила свой разбег. Поэтому я прыгала с новым разбегом. Хотела прыгать так же высоко, как и Ярослава. Если я хочу быть конкурентной, то должна стараться менять что-то. [В финале] было труднее, чем я ожидала", — сказала Олислагерс.

В итоге Никола Олислагерс опередила другую австралийку Элеонор Паттерсон благодаря меньшему количеству попыток, а Ярославу Магучих — на высоте 1.97 м.

Это первая за шесть стартов победа австралийки над украинкой на легкоатлетических соревнованиях.

Всего Олислагерс соревновалась с Магучих на 30 стартах. Нынешняя победа стала для австралийки лишь шестой в этом противостоянии.

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спорт Ярослава Магучих Соревнования Легкая атлетика прыжки в высоту
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