Олислагерс опередила Магучих в финале — как украинка вдохновила чемпионку

Олислагерс призналась, как Магучих вдохновила ее на победу
В Китае продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Накануне состоялся финал по прыжкам в высоту среди женщин.
Чемпионка мира Никола Олислагерс в комментарии для World Athletics поделилась эмоциями от победы в финале, пишет "Суспільне.Спорт".
Австралийка защитила звание чемпионки мира. Она рассказала, кто ее вдохновил на эту победу.
Что сказала Олислагерс
"Приехала сюда вдохновленная прошлогодними попытками на мировой рекорд Ярославы Магучих, тем, как она изменила свой разбег. Поэтому я прыгала с новым разбегом. Хотела прыгать так же высоко, как и Ярослава. Если я хочу быть конкурентной, то должна стараться менять что-то. [В финале] было труднее, чем я ожидала", — сказала Олислагерс.
В итоге Никола Олислагерс опередила другую австралийку Элеонор Паттерсон благодаря меньшему количеству попыток, а Ярославу Магучих — на высоте 1.97 м.
Это первая за шесть стартов победа австралийки над украинкой на легкоатлетических соревнованиях.
Всего Олислагерс соревновалась с Магучих на 30 стартах. Нынешняя победа стала для австралийки лишь шестой в этом противостоянии.
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