Шовковский избавится от легендарного игрока Динамо

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Динамо летом откажется от услуг своего лидера и капитана

22 марта 2025 16:26
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
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Футболисты "Динамо". Фото: "Динамо" Киев
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Киевское "Динамо" летом выйдет на трансферный рынок. У клуба будут потери, которые им необходимо закрыть.

Об этом сообщил YouTube-канал "Футбол Украины".

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Кто покинет "Динамо" Киев

По информации источника, летом "Динамо" в статусе свободного агента покинет капитан, атакующий полузащитник Виталий Буяльский.

Источник утверждает, что летом у Буяльского завершится действие контракта с "Динамо". На данный момент клуб не предлагал футболисту новый договор.

На место Буяльского летом "Динамо" хотело подписать в аренду 27-летнего Мухаррема Яшари из ЛНЗ. Несмотря на интерес киевлян косовар не захотел идти в аренду.

Буяльский в 29 матчах этого сезона забил пять голов и сделал семь ассистов. 32-летний футболист оценивается статистическим порталом "Трансфермаркет" в 4 млн евро.

В целом Буяльский провел за "Динамо" 369 матчей, где забил 81 гол и сделал 64 ассиста.

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