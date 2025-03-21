ВСУ уничтожили известного российского фаната — подробности

Ликвидированный россиянин Иван Демидов. Фото: РосСМИ

Война между Украиной и Россией продолжается. ВСУ ликвидируют врагов, в том числе и известных персонажей.

Вооруженные силы Украины уничтожили футбольного фаната Ивана Демидова (позывной "Ботокс"), сообщают российские СМИ.

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Он воевал против Украины с 2014 года. И имел серьезную репутацию среди так называемых "российских добровольцев".

Ликвидированный россиянин Иван Демидов. Фото: росСМИ

Что известно о Демидове

Член российской группировки "Эспаньола" Иван Демидов был многолетним фанатом московского "Торпедо".

Он воевал не только против Украины, но и в группе "Вагнера" в Сирии и Ливии. Официальная его должность была "боевой медик".

Ликвидированный россиянин имел несколько наград, в частности был "кавалером Ордена Мужества", а также носил "Крест добровольца Донбасса".

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