ЗСУ знищили відомого російського фаната — подробиці

Ліквідований росіянин Іван Демидов. Фото: РосЗМІ

Війна між Україною та Росією продовжується. ЗСУ ліквідовують ворогів, у тому числі й відомих персонажів.

Збройні сили України знищили футбольного фаната Івана Демидова (позивний "Ботокс"), повідомляють російські ЗМІ.

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Він воював проти України з 2014 року. І мав серйозну репутацію серед так званих "російських добровольців".

Ліквідований росіянин Іван Демидов. Фото: росЗМІ

Що відомо про Демидова

Член російського угруповання "Еспаньйола" Іван Демидов був багаторічним фанатом московського "Торпедо".

Він воював не тільки проти України, але й в групі "Вагнера" в Сирії та Лівії. Офіційна його посада була "бойовий медик".

Ліквідований росіянин мав декілька нагород, зокрема був "кавалером Ордена Мужества", а також носив "Крест добровольца Донбасса".

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