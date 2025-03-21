ЗСУ знищили відомого російського фаната — подробиці

ЗСУ знищили відомого футбольного фаната з Росії
Війна між Україною та Росією продовжується. ЗСУ ліквідовують ворогів, у тому числі й відомих персонажів.
Збройні сили України знищили футбольного фаната Івана Демидова (позивний "Ботокс"), повідомляють російські ЗМІ.
Він воював проти України з 2014 року. І мав серйозну репутацію серед так званих "російських добровольців".
Що відомо про Демидова
Член російського угруповання "Еспаньйола" Іван Демидов був багаторічним фанатом московського "Торпедо".
Він воював не тільки проти України, але й в групі "Вагнера" в Сирії та Лівії. Офіційна його посада була "бойовий медик".
Ліквідований росіянин мав декілька нагород, зокрема був "кавалером Ордена Мужества", а також носив "Крест добровольца Донбасса".
Нагадаємо, стало відомо, де та коли можна подивитись другий матч між Україною та Бельгією в Лізі націй.
Віктор Леоненко вважає, що Сергій Ребров має прибрати з команди Андрія Ярмоленка.
Гравець "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в Італії, ним цікавиться один із топклубів.
Михайло Мудрик може переїхати до одного з іспанських клубів, проте є умови.
Читайте Новини.LIVE!