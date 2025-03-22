Шовковський позбудеться легендарного гравця Динамо

Футболісти "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" влітку вийде на трансферний ринок. У клубу будуть втрати, які їм необхідно закрити.

Про це повідомив YouTube-канал "Футбол України".

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За інформацією джерела, влітку "Динамо" у статусі вільного агента покине капітан, атакувальний півзахисник Віталій Буяльский.

Джерело стверджує, що влітку у Буяльського завершиться дія контракту з "Динамо". Наразі клуб не пропонував футболісту новий договір.

На місце Буяльського влітку "Динамо" хотіло підписати в оренду 27-річного Мухаррема Яшарі із ЛНЗ. Попри інтерес киян косовар не захотів йти в оренду.

Буяльський у 29 матчах цього сезону забив п’ять голів та зробив сім асистів. 32-річний футболіст оцінюється статистичним порталом "Трансфермаркет" в 4 млн євро.

Загалом Буяльський провів за "Динамо" 369 матчів, де забив 81 гол та зробив 64 асисти.

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