Почему Ярослава Магучих не победила на чемпионате мира — объяснение спортсменки

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Issei Kato

В Китае продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Накануне состоялся финал в прыжках в высоту среди женщин.

Украинка Ярослава Магучих, которая выиграла бронзовую медаль чемпионата мира, в комментарии World Athletics объяснила, что помешало ей победить, пишет "Суспільне.Спорт".

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Что сказала Магучих

Во время финала Ярослава Магучих все еще чувствовала боль в пятке. Именно это повреждение помешало украинке показать лучший результат на турнире.

"Я прибыла с Евро в помещении, имея определенную травму. Во время прыжков почувствовала, что взяла 1.95 м не лучшим образом, но была уверена, что 1.97 м будут лучше. Поэтому, я начала бежать и, к сожалению, почувствовала, что с моей ногой не все в порядке", — сказала спортсменка.

В итоге Магучих завершила турнир с худшим результатом за два года. Она взяла планку 1.95, но не смогла покорить 1.97 и 1.99.

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