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Магучіх пояснила, що завадило їй перемогти на чемпіонаті світу

23 березня 2025 13:30
Максим Коваленко - Редактор
Чому Ярослава Магучіх не перемогла на чемпіонаті світу — пояснення спортсменки
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Issei Kato
Максим Коваленко - Редактор

У Китаї продовжується чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Напередодні відбувся фінал у стрибках у висоту серед жінок.

Українка Ярослава Магучіх, яка здобула бронзову медаль чемпіонату світу, у коментарі World Athletics пояснила, що завадило їй перемогти, пише "Суспільне.Спорт".

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Що сказала Магучіх

Під час фіналу Ярослава Магучіх все ще відчувала біль у п'яті. Саме це ушкодження завадило українці показати кращий результат на турнірі.

"Я прибула з Євро у приміщенні, маючи певну травму. Під час стрибків відчула, що взяла 1.95 м не найкращим чином, але була впевнена, що 1.97 м будуть кращі. Тож, я почала бігти та, на жаль, відчула, що з моєю ногою не все гаразд", — сказала спортсменка.

У підсумку Магучіх завершила турнір з найгіршим результатом за два роки. Вона взяла планку 1.95, але не змогла підкорити 1.97 та 1.99.

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