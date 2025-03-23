Магучіх виграла бронзу на ЧС-2025 у стрибках у висоту

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У Нанкіні, Китай завершився чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики в приміщенні. В останній день пройшов фінал у стрибках у висоту у жінок.

В фінал вийшли дві українки — олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх та дебютантка Катерина Табашник, повідомив портал Новини.LIVE.

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Магучіх знову програла

Магучіх, яка виграла чемпіонат Європи в приміщенні, зноу не змогла виграти золоту медаль та стала третьою. У 2024 році українка була другою, поступившись австралійці Ніколі Оліслагерс.

В Нанкіні Магучіх через дискомфорт у нозі зупинилася на відмітці 1.95 м. Головними її суперницями буди Оліслагерс, Елеанор Паттерсон, Ангеліна Топич та Вашті Каннінгем.

У фіналі Каннінгем вибула на 1.89 м. Табашник подолала цю висоту з третьої спроби, але на 1.92 м завершила виступ, посівши дев’яте місце.

Магучіх пропустила 1.92 м, зосередившись на 1.95 м, яку взяла з першої спроби разом з Оліслагерс і Паттерсон. Топич — з другої. На 1.97 м Магучіх не впоралася з планкою, а австралійки взяли висоту, забравши золото й срібло.

Магучіх стала третьою, випередивши Топич за спробами.

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