Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

У Нідерландах продовжується чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Сьогодні, 9 березня відбувся жіночий фінал у стрибках у висоту.

Українка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для перемоги знадобилась мінімальна кількість стрибків та висота у 1,99 м. Друге місце посіла сербка Ангеліна Топич. На третьому — шведка Енгла Нільсен.

Ярослава Магучіх та призерки чемпіонату Європи. Фото: скриншот "Суспільне"

Магучіх на чемпіонаті Європи

Ярослава Магучіх два дні тому успішно подолала кваліфікацію на чемпіонаті Європи. Для цього їй знадобився лише один стрибок.

У кваліфікації брали участь ще дві українки, проте їм не вдалося відібратися до фіналу.

Перемога Магучіх означає, що вона стала триразовою чемпіонкою Європи в приміщенні та лише другою спортсменкою в історії, яка досягла такого результату.

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