Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Магучіх — чемпіонка Європи зі стрибків у висоту у приміщенні arrow

Магучіх — чемпіонка Європи зі стрибків у висоту у приміщенні

9 березня 2025 19:22
Максим Коваленко - Редактор
Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Максим Коваленко - Редактор

У Нідерландах продовжується чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Сьогодні, 9 березня відбувся жіночий фінал у стрибках у висоту. 

Українка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Для перемоги знадобилась мінімальна кількість стрибків та висота у 1,99 м. Друге місце посіла сербка Ангеліна Топич. На третьому — шведка Енгла Нільсен. 

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх та призерки чемпіонату Європи. Фото: скриншот "Суспільне"

Магучіх на чемпіонаті Європи 

Ярослава Магучіх два дні тому успішно подолала кваліфікацію на чемпіонаті Європи. Для цього їй знадобився лише один стрибок. 

У кваліфікації брали участь ще дві українки, проте їм не вдалося відібратися до фіналу. 

Перемога Магучіх означає, що вона стала триразовою чемпіонкою Європи в приміщенні та лише другою спортсменкою в історії, яка досягла такого результату. 

Нагадаємо, Сергій Ребров може звернути увагу на деяких гравців, які можуть допомогти збірній України. 

Донецький "Шахтар" найближчим часом може відправити у відставку Марино Пушича. Вже відомі кандидати на заміну

Деякі із відомих футболістів, які завершують кар'єру, інколи різко змінюють сферу своєї діяльності

У світі є багато стадіонів, які виглядають дуже дивно та незвично. Ми зібрали підбірку таких прикладів

спорт Ярослава Магучіх Змагання Легка атлетика Чемпіонат Європи
Реклама
Реклама
Реклама