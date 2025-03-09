Топ-5 найдивніших та найдивовижніших футбольних стадіонів світу

Стадіон в Хеннігсвері, Норвегія. Фото: instagram.com/long.explorer

У футбол грають у всьому світі. На кожному континенті відбуваються різні футбольні змагання — від локальних до загальноєвропейських та світових.

Для таких змагань потрібні стадіони, і вони побудовані ледь не в кожному населеному пункті світу, пише портал Новини.LIVE.

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Деякі з цим арен є класичними — тими, до яких звикли всі фанати. А деякі — дуже незвичними, які дивують чи конструкцією, чи місцем, де саме вони побудовані.

Про такі стадіони й поговоримо детальніше. Деякі з таких прикладів справді вражають.

Стадіон в Хеннігсвері (Норвегія)

Harrod Sport пише, що Хеннінгсвер — мальовниче село, розташоване на Лофотенських островах, недалеко від узбережжя північної Норвегії.

У цьому селі проживають трохи більше 500 жителів, це переважно рибалки.

Особливо примітним є футбольне поле села, яке оточене Норвезьким морем. Щоб футбольні м'ячі не опинилися у воді, поле огороджено сітками.

Цей стадіон вміщує майже 500 жителів. Його було важко побудувати, але у підсумку все вдалося.

Стадіон Панчо (Угорщина)

Стадіон розташований в угорському селі Фелчут і є домом для клубу "Академія Пушкаша".

Він відрізняється своїм надзвичайним дизайном та атмосферою. Був відкритий у 2014 році, вміщає 3 600 людей.

Його архітектура нагадує замок, стадіон має багато елементів у середньовічному стилі.

Стадіон BBVA (Мексика)

Стадіон був відкритий у 2015 році. Він буде одним з тих, хто прийматиме матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Арена вміщує 53 500 місць і є найдорожчим стадіоном країни. Вартість будівництва становила 200 мільйонів доларів.

Цей стадіон відрізняє вид на гору Серро-де-ла-Сілла, її можна побачити прямо через "вершину" стадіону".

Стадіон The Float (Сингапур)

Цей стадіон, схоже, єдиний в своєму роді. Він вміщає 30 тисяч людей, саме поле розташоване прямо на воді.

Унікальний дизайн відкриває захопливий вид на горизонт та затоку.

Стадіон на Мадейрі (Португалія)

Стадіон розташований у місті Фуншал. Він вирізняється саме своїм мальовничим розташуванням, а також комфортом для вболівальників.

Конструкція стадіону забезпечує оптимальну видимість і акустику. Це все поєднується з "зеленим" фоном та видом на океан.

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