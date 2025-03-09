Топ-5 найдивніших та найдивовижніших футбольних стадіонів світу

П'ять стадіонів, які виглядають як з іншої планети
У футбол грають у всьому світі. На кожному континенті відбуваються різні футбольні змагання — від локальних до загальноєвропейських та світових.
Для таких змагань потрібні стадіони, і вони побудовані ледь не в кожному населеному пункті світу, пише портал Новини.LIVE.
Деякі з цим арен є класичними — тими, до яких звикли всі фанати. А деякі — дуже незвичними, які дивують чи конструкцією, чи місцем, де саме вони побудовані.
Про такі стадіони й поговоримо детальніше. Деякі з таких прикладів справді вражають.
Стадіон в Хеннігсвері (Норвегія)
Harrod Sport пише, що Хеннінгсвер — мальовниче село, розташоване на Лофотенських островах, недалеко від узбережжя північної Норвегії.
У цьому селі проживають трохи більше 500 жителів, це переважно рибалки.
Особливо примітним є футбольне поле села, яке оточене Норвезьким морем. Щоб футбольні м'ячі не опинилися у воді, поле огороджено сітками.
Цей стадіон вміщує майже 500 жителів. Його було важко побудувати, але у підсумку все вдалося.
Стадіон Панчо (Угорщина)
Стадіон розташований в угорському селі Фелчут і є домом для клубу "Академія Пушкаша".
Він відрізняється своїм надзвичайним дизайном та атмосферою. Був відкритий у 2014 році, вміщає 3 600 людей.
Його архітектура нагадує замок, стадіон має багато елементів у середньовічному стилі.
Стадіон BBVA (Мексика)
Стадіон був відкритий у 2015 році. Він буде одним з тих, хто прийматиме матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Арена вміщує 53 500 місць і є найдорожчим стадіоном країни. Вартість будівництва становила 200 мільйонів доларів.
Цей стадіон відрізняє вид на гору Серро-де-ла-Сілла, її можна побачити прямо через "вершину" стадіону".
Стадіон The Float (Сингапур)
Цей стадіон, схоже, єдиний в своєму роді. Він вміщає 30 тисяч людей, саме поле розташоване прямо на воді.
Унікальний дизайн відкриває захопливий вид на горизонт та затоку.
Стадіон на Мадейрі (Португалія)
Стадіон розташований у місті Фуншал. Він вирізняється саме своїм мальовничим розташуванням, а також комфортом для вболівальників.
Конструкція стадіону забезпечує оптимальну видимість і акустику. Це все поєднується з "зеленим" фоном та видом на океан.
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