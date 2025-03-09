Чемпіон світу з Динамо знайшов собі новий клуб — що відомо

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Клуби УПЛ продовжують посилювати свої склади під час весняної частини сезону. У тому числі відомими футболістами.

Атакуючий півзахисник Сергій Булеца вже в найближчі дні може стати гравцем "Олександрії", повідомляє ТаТоТаке.

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Булеца в УПЛ

У липні минулого року Сергій Булеца переїхав до польської "Лехії" на правах оренди.

Цей етап кар'єри в нього не вдався. В першій частині сезону Булеца відіграв лише 173 хвилини у восьми матчах, не відзначившись результативними діями. У другій він перестав потрапляти до заявки.

Сергій Булеца — вихованець київського "Динамо". Він поїздив по орендам, виступаючи за "Дніпро-1", "Зорю" та польський "Заглембе".

Булеца став одним із творців історичної перемоги молодіжної збірної України на чемпіонаті світу, який відбувся у 2019 році.

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