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Колишній лідер збірної України перейде з Динамо до Олександрії

9 березня 2025 17:19
Максим Коваленко - Редактор
Чемпіон світу з Динамо знайшов собі новий клуб — що відомо
Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya
Максим Коваленко - Редактор

Клуби УПЛ продовжують посилювати свої склади під час весняної частини сезону. У тому числі відомими футболістами. 

Атакуючий півзахисник Сергій Булеца вже в найближчі дні може стати гравцем "Олександрії", повідомляє ТаТоТаке.

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Наразі тривають перемовини між клубами. "Олександрія" може підписати з Булецою повноцінний контракт. 

Булеца в УПЛ

У липні минулого року Сергій Булеца переїхав до польської "Лехії" на правах оренди. 

Цей етап кар'єри в нього не вдався. В першій частині сезону Булеца відіграв лише 173 хвилини у восьми матчах, не відзначившись результативними діями. У другій він перестав потрапляти до заявки. 

Сергій Булеца — вихованець київського "Динамо". Він поїздив по орендам, виступаючи за "Дніпро-1", "Зорю" та польський "Заглембе". 

Булеца став одним із творців історичної перемоги молодіжної збірної України на чемпіонаті світу, який відбувся у 2019 році. 

Нагадаємо, Сергій Ребров може викликати до збірної деяких гравців, на яких раніше не звертали уваги. 

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Відомі футболісти, які завершують кар'єру, інколи різко змінюють сферу своєї діяльності. 

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