Чемпіон світу з Динамо знайшов собі новий клуб — що відомо

Колишній лідер збірної України перейде з Динамо до Олександрії
Клуби УПЛ продовжують посилювати свої склади під час весняної частини сезону. У тому числі відомими футболістами.
Атакуючий півзахисник Сергій Булеца вже в найближчі дні може стати гравцем "Олександрії", повідомляє ТаТоТаке.
Наразі тривають перемовини між клубами. "Олександрія" може підписати з Булецою повноцінний контракт.
Булеца в УПЛ
У липні минулого року Сергій Булеца переїхав до польської "Лехії" на правах оренди.
Цей етап кар'єри в нього не вдався. В першій частині сезону Булеца відіграв лише 173 хвилини у восьми матчах, не відзначившись результативними діями. У другій він перестав потрапляти до заявки.
Сергій Булеца — вихованець київського "Динамо". Він поїздив по орендам, виступаючи за "Дніпро-1", "Зорю" та польський "Заглембе".
Булеца став одним із творців історичної перемоги молодіжної збірної України на чемпіонаті світу, який відбувся у 2019 році.
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