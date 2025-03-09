Чемпион мира из Динамо нашел себе новый клуб — что известно

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Клубы УПЛ продолжают усиливать свои составы во время весенней части сезона. В том числе известными футболистами.

Атакующий полузащитник Сергей Булеца уже в ближайшие дни может стать игроком "Александрии", сообщает ТаТоТаке.

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Булеца в УПЛ

В июле прошлого года Сергей Булеца переехал в польскую "Лехию" на правах аренды.

Этот этап карьеры у него не удался. В первой части сезона Булеца сыграл лишь 173 минуты в восьми матчах, не отметившись результативными действиями. Во второй он перестал попадать в заявку.

Сергей Булеца — воспитанник киевского "Динамо". Он поездил по арендам, выступая за "Днепр-1", "Зарю" и польский "Заглембе".

Булеца стал одним из создателей исторической победы молодежной сборной Украины на чемпионате мира, который состоялся в 2019 году.

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