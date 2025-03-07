Шовковский заблокировал аренду 19-летнего форварда Динамо — что известно

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко (по центру). Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. Команды УПЛ продолжают решать кадровые вопросы.

Полтавская "Ворскла" хотела арендовать до конца сезона 19-летнего форварда "Динамо" Матвея Пономаренко, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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По его данным, полтавский клуб сделал запрос относительно возможной сделки, но получил отказ. Игрок остается в Киеве.

Пономаренко и "Ворскла"

Матвей Пономаренко был готов перейти в "Ворсклу", чтобы получить больше игровой практики. Однако руководство "Динамо" вместе с Александром Шовковским решило не позволять этот переход.

В этом сезоне Пономаренко сыграл всего 7 минут в чемпионате Украины, он редко попадает даже в заявку киевлян.

Напомним, киевское "Динамо" имеет позиции, которые нужно усилить перед завершением сезона в УПЛ.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может сменить клуб уже летом.

Донецкий "Шахтер" должен усилить определенные позиции, чтобы побороться за чемпионство в УПЛ.

Национальная сборная Украины имеет несколько кандидатов, которые могут заменить Сергея Реброва в случае его отставки.