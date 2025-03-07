Шовковский заблокировал аренду 19-летнего форварда Динамо — что известно

Талант Динамо хотел уйти в аренду, но получил запрет
Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. Команды УПЛ продолжают решать кадровые вопросы.
Полтавская "Ворскла" хотела арендовать до конца сезона 19-летнего форварда "Динамо" Матвея Пономаренко, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
По его данным, полтавский клуб сделал запрос относительно возможной сделки, но получил отказ. Игрок остается в Киеве.
Пономаренко и "Ворскла"
Матвей Пономаренко был готов перейти в "Ворсклу", чтобы получить больше игровой практики. Однако руководство "Динамо" вместе с Александром Шовковским решило не позволять этот переход.
В этом сезоне Пономаренко сыграл всего 7 минут в чемпионате Украины, он редко попадает даже в заявку киевлян.
Напомним, киевское "Динамо" имеет позиции, которые нужно усилить перед завершением сезона в УПЛ.
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