Шовковський заблокував оренду 19-річного форварда Динамо — що відомо

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко (по центру). Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Чемпіонат України з футболу відновився після зимової перерви. Команди УПЛ продовжують розв'язувати кадрові питання.

Полтавська "Ворскла" хотіла орендувати до кінця сезону 19-річного форварда "Динамо" Матвія Пономаренка, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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За його даними, полтавський клуб зробив запит щодо можливої угоди, але отримав відмову. Гравець залишається у Києві.

Пономаренко та "Ворскла"

Матвій Пономаренко був готовий перейти до "Ворскли", щоб отримати більше ігрової практики. Проте керівництво "Динамо" разом із Олександром Шовковським вирішило не дозволяти цей перехід.

Цього сезону Пономаренко зіграв лише всього 7 хвилин у чемпіонаті України, він рідко потрапляє навіть до заявки киян.

Нагадаємо, київське "Динамо" має позиції, які потрібно посилити перед завершенням сезону в УПЛ.

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Донецький "Шахтар" має підсилити певні позиції, щоб поборотись за чемпіонство в УПЛ.

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