Топ-5 самых странных и удивительных футбольных стадионов мира

Стадион в Хеннигсвере, Норвегия. Фото: instagram.com/long.explorer

В футбол играют во всем мире. На каждом континенте проходят различные футбольные соревнования — от локальных до общеевропейских и мировых.

Для таких соревнований нужны стадионы, и они построены чуть ли не в каждом населенном пункте мира, пишет портал Новини.LIVE.

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Некоторые из этим арен являются классическими — теми, к которым привыкли все фанаты. А некоторые — очень необычными, которые удивляют или конструкцией, или местом, где именно они построены.

О таких стадионах и поговорим подробнее. Некоторые из таких примеров действительно впечатляют.

Стадион в Хеннигсвере (Норвегия)

Harrod Sport пишет, что Хеннингсвер — живописная деревня, расположенная на Лофотенских островах, недалеко от побережья северной Норвегии.

В этой деревне проживают чуть более 500 жителей, это преимущественно рыбаки.

Особенно примечательным является футбольное поле деревни, которое окружено Норвежским морем. Чтобы футбольные мячи не оказались в воде, поле ограждено сетками.

Этот стадион вмещает почти 500 жителей. Его было трудно построить, но в итоге все удалось.

Стадион Панчо (Венгрия)

Стадион расположен в венгерском селе Фелчут и является домом для клуба "Академия Пушкаша".

Он отличается своим необычайным дизайном и атмосферой. Был открыт в 2014 году, вмещает 3 600 человек.

Его архитектура напоминает замок, стадион имеет много элементов в средневековом стиле.

Стадион BBVA (Мексика)

Стадион был открыт в 2015 году. Он будет одним из тех, кто будет принимать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Арена вмещает 53 500 мест и является самым дорогим стадионом страны. Стоимость строительства составила 200 миллионов долларов.

Этот стадион отличает вид на гору Серро-де-ла-Силла, ее можно увидеть прямо через "вершину" стадиона".

Стадион The Float (Сингапур)

Этот стадион, похоже, единственный в своем роде. Он вмещает 30 тысяч человек, само поле расположено прямо на воде.

Уникальный дизайн открывает захватывающий вид на горизонт и залив.

Стадион на Мадейре (Португалия)

Стадион расположен в городе Фуншал. Он отличается именно своим живописным расположением, а также комфортом для болельщиков.

Конструкция стадиона обеспечивает оптимальную видимость и акустику. Это все сочетается с "зеленым" фоном и видом на океан.

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