Магучих завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Сегодня, 9 марта состоялся женский финал в прыжках в высоту.

Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих и призеры чемпионата Европы. Фото: скриншот "Суспільне"

Магучих на чемпионате Европы

Ярослава Магучих два дня назад успешно преодолела квалификацию на чемпионате Европы. Для этого ей понадобился всего один прыжок.

В квалификации участвовали еще две украинки, однако им не удалось отобраться в финал.

Победа Магучих означает, что она стала трехкратной чемпионкой Европы в помещении и только второй спортсменкой в ​​истории, достигшей такого результата.

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