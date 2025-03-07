Магучих завершила квалификацию на чемпионате Европы по легкой атлетике — результаты украинок

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

В Нидерландах проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Сегодня, 7 марта, прошла квалификация в прыжках в высоту.

Украину на этой квалификации представляли три спортсменки: Ярослава Магучих, Юлия Чумаченко и Екатерина Табашник, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для выхода в финал им необходимо было взять планку в 1,92 м или попасть в восьмерку лучших. К сожалению, это удалось не всем.

Результат Магучих и других украинок

Ярославе Магучих для квалификации в финал прыжков в высоту было достаточно одного прыжка. Она преодолела планку в 1,89 м.

Другие две украинки, к сожалению, не смогли преодолеть квалификацию.

Всего в финал отобралось сразу девять легкоатлеток. Он состоится в воскресенье, 9 марта, в 18:05 по киевскому времени.

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