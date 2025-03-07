Магучіх завершила кваліфікацію на чемпіонаті Європи з легкої атлетики — результати українок

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

У Нідерландах відбувається чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Сьогодні, 7 березня, пройшла кваліфікація в стрибках у висоту.

Україну на цій кваліфікації представляли три спортсменки: Ярослава Магучіх, Юлія Чумаченко та Катерина Табашник, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для виходу у фінал їм необхідно було взяти планку у 1,92 м або потрапити до вісімки найкращих. На жаль, це вдалося не всім.

Результат Магучіх та інших українок

Ярославі Магучіх для кваліфікації у фінал стрибків у висоту було достатньо одного стрибка. Вона подолала планку у 1,89 м.

Інші дві українки, на жаль, не змогли подолати кваліфікацію.

Всього до фіналу відібралося відразу дев'ять легкоатлеток. Він відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.

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