Лунін і Тчуамені можуть перейти в Манчестер Юнайтед цього літа

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін цього літа буде трансферною ціллю кількох клубів. Основні претенденти з АПЛ.

При цьому, Лунін може бути не єдиним футболістом, якого продадуть, передає портал E-Notícies.

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Кому цікавий Лунін

За інформацією джерела, англійський "Манчестер Юнайтед" спілкується з українським воротарем Андрієм Луніним та французьким півзахисником Орельєном Тчуамені.

Обидва футболісти є цілями "Манчестер Юнайтед" на наступне літнє трансферне вікно.

Лунін та Тчуамені також хочуть піти з команди й вони зацікавлені пропозиціями "МЮ".

Контракт Луніна з мадридцями діє до літа 2029-го року, а француза до літа 2028-го.

Лунін цього сезону провів за клуб десять матчів, де пропустив 13 голів та зіграв чотири сухих гри. "Трансфермаркт" оцінює українця у 20 млн євро.

Тчуамені провів 39 матчів, у яких зробив один асист. Француза "Трансфермаркт" оцінює в 80 млн євро.

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