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Легендарний клуб хоче купити Луніна разом з іншою зіркою Реала

23 березня 2025 07:34
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Лунін і Тчуамені можуть перейти в Манчестер Юнайтед цього літа
Андрій Лунін. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін цього літа буде трансферною ціллю кількох клубів. Основні претенденти з АПЛ.

При цьому, Лунін може бути не єдиним футболістом, якого продадуть, передає портал E-Notícies.

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Орельен Чуамени
Орельєн Тчуамені. Фото: Reuters

Кому цікавий Лунін

За інформацією джерела, англійський "Манчестер Юнайтед" спілкується з українським воротарем Андрієм Луніним та французьким півзахисником Орельєном Тчуамені.

Обидва футболісти є цілями "Манчестер Юнайтед" на наступне літнє трансферне вікно.

Лунін та Тчуамені також хочуть піти з команди й вони зацікавлені пропозиціями "МЮ".

Контракт Луніна з мадридцями діє до літа 2029-го року, а француза до літа 2028-го.

Лунін цього сезону провів за клуб десять матчів, де пропустив 13 голів та зіграв чотири сухих гри. "Трансфермаркт" оцінює українця у 20 млн євро.

Тчуамені провів 39 матчів, у яких зробив один асист. Француза "Трансфермаркт" оцінює в 80 млн євро.

Нагадаємо, 23 березня о 21:45 по Києву на порталі Новини.LIVE буде доступна онлайн-трансляция матчу Бельгія — Україна.

В "Ювентусі" працюють над трансфером захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський хоче позбутися капітана клуба.

Раніге ми повідомили, який стартовий склад буде кращим для матчу проти Бельгії.

футбол Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Андрій Лунін Орельєн Чуамені
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