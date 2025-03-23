Лунін і Тчуамені можуть перейти в Манчестер Юнайтед цього літа

Легендарний клуб хоче купити Луніна разом з іншою зіркою Реала
Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін цього літа буде трансферною ціллю кількох клубів. Основні претенденти з АПЛ.
При цьому, Лунін може бути не єдиним футболістом, якого продадуть, передає портал E-Notícies.
Кому цікавий Лунін
За інформацією джерела, англійський "Манчестер Юнайтед" спілкується з українським воротарем Андрієм Луніним та французьким півзахисником Орельєном Тчуамені.
Обидва футболісти є цілями "Манчестер Юнайтед" на наступне літнє трансферне вікно.
Лунін та Тчуамені також хочуть піти з команди й вони зацікавлені пропозиціями "МЮ".
Контракт Луніна з мадридцями діє до літа 2029-го року, а француза до літа 2028-го.
Лунін цього сезону провів за клуб десять матчів, де пропустив 13 голів та зіграв чотири сухих гри. "Трансфермаркт" оцінює українця у 20 млн євро.
Тчуамені провів 39 матчів, у яких зробив один асист. Француза "Трансфермаркт" оцінює в 80 млн євро.
Нагадаємо, 23 березня о 21:45 по Києву на порталі Новини.LIVE буде доступна онлайн-трансляция матчу Бельгія — Україна.
В "Ювентусі" працюють над трансфером захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський хоче позбутися капітана клуба.
Раніге ми повідомили, який стартовий склад буде кращим для матчу проти Бельгії.
Читайте Новини.LIVE!