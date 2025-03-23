Лунин и Чуамени могут перейти в Манчестер Юнайтед этим летом

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин этим летом будет трансферной целью нескольких клубов. Основные претенденты из АПЛ.

При этом, Лунин может быть не единственным футболистом, которого продадут, передает портал E-Notícies.

Читайте также:

Орельен Тчуамени. Фото: Reuters

Кому интересен Лунин

По информации источника, английский "Манчестер Юнайтед" общается с украинским вратарем Андреем Луниным и французским полузащитником Орельеном Чуамени.

Оба футболиста являются целями "Манчестер Юнайтед" на следующее летнее трансферное окно.

Лунин и Тчуамени также хотят уйти из команды и они заинтересованы предложениями "МЮ".

Контракт Лунина с мадридцами действует до лета 2029-го года, а француза до лета 2028-го.

Лунин в этом сезоне провел за клуб десять матчей, где пропустил 13 голов и сыграл четыре сухих игры. "Трансфермаркт" оценивает украинца в 20 млн евро.

Тчуамени провел 39 матчей, в которых сделал один ассист. Француза "Трансфермаркт" оценивает в 80 млн евро.

Напомним, 23 марта в 21:45 по Киеву на портале Новини.LIVE будет доступна онлайн-трансляция матча Бельгия — Украина.

В "Ювентусе" работают над трансфером защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский хочет избавиться от капитана клуба.

Раниге мы сообщили, какой стартовый состав будет лучшим для матча против Бельгии.