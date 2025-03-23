Лунин и Чуамени могут перейти в Манчестер Юнайтед этим летом

Легендарный клуб купит Лунина вместе с другой звездой Реала
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин этим летом будет трансферной целью нескольких клубов. Основные претенденты из АПЛ.
При этом, Лунин может быть не единственным футболистом, которого продадут, передает портал E-Notícies.
Кому интересен Лунин
По информации источника, английский "Манчестер Юнайтед" общается с украинским вратарем Андреем Луниным и французским полузащитником Орельеном Чуамени.
Оба футболиста являются целями "Манчестер Юнайтед" на следующее летнее трансферное окно.
Лунин и Тчуамени также хотят уйти из команды и они заинтересованы предложениями "МЮ".
Контракт Лунина с мадридцами действует до лета 2029-го года, а француза до лета 2028-го.
Лунин в этом сезоне провел за клуб десять матчей, где пропустил 13 голов и сыграл четыре сухих игры. "Трансфермаркт" оценивает украинца в 20 млн евро.
Тчуамени провел 39 матчей, в которых сделал один ассист. Француза "Трансфермаркт" оценивает в 80 млн евро.
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