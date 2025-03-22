Сядет ли Ванат после возвращения Довбика — кто сыграет в ответном матче Лиги наций

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

В Генке 23 марта состоится решающий матч стыков Лиги наций между сборными Бельгии и Украины. После уверенной победы в первой игре со счетом 3:1 команда Сергея Реброва имеет больше шансов выйти в Дивизион А.

Во второй игре команде Реброва необходимо закрепить успех, для чего стоит внести изменения в стартовый состав. Портал Новини.LIVE решил спрогнозировать стартовый состав на следующую игру.

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Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Кто сыграет против Бельгии

В первом матче хорошо себя проявил вратарь Андрей Лунин, ставший одним из лучших игроков сине-желтых. Поэтому нет сомнений, что он выйдет на поле во второй игре.

В защите сборная в первом матче из-за травм потеряла Ефима Коноплю и Алексея Сыча. Их мог бы заменить Богдан Михайличенко, но, вероятно, сыграет Александр Зинченко, который прекрасно справился на этой позиции в первой игре.

В центре защиты с первых минут выйдут стабильные и сыгранные Илья Забарный и Николай Матвиенко. Слева с начала матча сыграет Виталий Миколенко.

Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

В полузащите ожидаются изменения, поскольку Зинченко перейдет в защиту. В опорной зоне на поле появится Иван Калюжный. В центре Ребров поставит Николая Шапаренко и Георгия Судакова, ведь тренер привык полагаться на этих игроков. Если бы выбор падал на тех, кто в лучшей форме, вместо Шапаренко стоило бы выпустить Егора Ярмолюка, который является настоящей рабочей лошадкой.

На флангах атаки справа сыграет Виктор Цыганков, который отличился хорошей игрой в Испании и отдал голевую передачу на Владислава Ваната.

Слева в атаке с первых минут стоит поставить Алексея Гуцуляка, который переломил ход первого матча. Тактика с Судаковым на фланге в прошлый раз себя не оправдала.

Владислав Ванат. фото: УАФ

В атаке Роман Яремчук в Испании заставил защитников соперника поработать, но от взятия ворот был далеко.

Интереснее во второй игре будет выглядеть Ванат, умеющий выбегать в контратаки на высокой скорости. Для игры на контратаках он кажется более перспективным, чем Яремчук или Довбык. Поэтому хочется увидеть именно Владислава в старте.

Бельгия в домашнем матче будет играть агрессивно, поэтому Ребров, возможно, сделает акцент на обороне, сохраняя баланс между опытом и молодостью.

Ожидаемый состав: Лунин — Зинченко, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Калюжный, Ярмолюк, Судаков — Цыганков, Гуцуляк, Ванат.

Напомним, сборная Украины сыграет второй матч Лиги наций против Бельгии. Онлайн-трансляция игры будет доступна на портале Новини.LIVE.

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