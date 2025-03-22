Чи сяде Ванат після повернення Довбика — хто зіграє в матчі-відповіді Ліги націй

Гравці збірної України. Фото: УАФ

У Генку 23 березня відбудеться вирішальний матч стиків Ліги націй між збірними Бельгії та України. Після впевненої перемоги в першій грі з рахунком 3:1 команда Сергія Реброва має більше шансів вийти до Дивізіону А.

У другій грі команді Реброва необхідно закріпити успіх, для чого варто внести зміни до стартового складу. Портал Новини.LIVE вирішив спрогнозувати стартовий склад на наступну гру.

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Гравці збірної України. Фото: УАФ

Хто зіграє проти Бельгії

У першому матчі добре проявив себе воротар Андрій Лунін, який став одним із найкращих гравців синьо-жовтих. Тому немає сумнівів, що він вийде на поле у другій грі.

У захисті збірна в першому матчі через травми втратила Юхима Коноплю та Олексія Сича. Їх міг би замінити Богдан Михайліченко, але, ймовірно, зіграє Олександр Зінченко, який чудово впорався на цій позиції в першій грі.

У центрі захисту з перших хвилин вийдуть стабільні та зіграні Ілля Забарний і Микола Матвієнко. Зліва з початку матчу зіграє Віталій Миколенко.

Олексій Гуцуляк. Фото: УАФ

У півзахисті очікуються зміни, оскільки Зінченко перейде в захист. В опорній зоні на поле вийде Іван Калюжний. У центрі Ребров поставить Миколу Шапаренка та Георгія Судакова, адже тренер звик покладатися на цих гравців. Якби вибір падав на тих, хто в кращій формі, замість Шапаренка варто було б випустити Єгора Ярмолюка, який є справжньою робочою конячкою.

На флангах атаки справа зіграє Віктор Циганков, який відзначився в першій грі та віддав гольову передачу на Владислава Ваната.

Зліва в атаці з перших хвилин варто поставити Олексія Гуцуляка, який переламав хід першого матчу. Тактика з Судаковим на фланзі минулого разу себе не виправдала.

Владислав Ванат. Фото: УАФ

В атаці Роман Яремчук в Іспанії змусив захисників суперника попрацювати, але від взяття воріт був далеко.

Цікавіше у другій грі виглядатиме Ванат, який вміє вибігати в контратаки на високій швидкості. Для гри на контратаках він здається більш перспективним, ніж Яремчук чи Довбик. Тому хочеться побачити саме Владислава в старті.

Бельгія в домашньому матчі гратиме агресивно, тож Ребров, можливо, зробить акцент на обороні, зберігаючи баланс між досвідом і молодістю.

Очікуваний склад: Лунін — Зінченко, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Калюжний, Ярмолюк, Судаков — Циганков, Гуцуляк, Ванат.

Нагадаємо, збірна України зіграє другий матч Ліги націй проти Бельгії. Онлайн-трансляція гри буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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