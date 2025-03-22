Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Який стартовий склад Ребров виставить на другий матч із Бельгією arrow

Який стартовий склад Ребров виставить на другий матч із Бельгією

22 березня 2025 22:07
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Чи сяде Ванат після повернення Довбика — хто зіграє в матчі-відповіді Ліги націй
Гравці збірної України. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Генку 23 березня відбудеться вирішальний матч стиків Ліги націй між збірними Бельгії та України. Після впевненої перемоги в першій грі з рахунком 3:1 команда Сергія Реброва має більше шансів вийти до Дивізіону А.

У другій грі команді Реброва необхідно закріпити успіх, для чого варто внести зміни до стартового складу. Портал Новини.LIVE вирішив спрогнозувати стартовий склад на наступну гру.

Читайте також:
Игроки сборной Украины
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Хто зіграє проти Бельгії

У першому матчі добре проявив себе воротар Андрій Лунін, який став одним із найкращих гравців синьо-жовтих. Тому немає сумнівів, що він вийде на поле у другій грі.

У захисті збірна в першому матчі через травми втратила Юхима Коноплю та Олексія Сича. Їх міг би замінити Богдан Михайліченко, але, ймовірно, зіграє Олександр Зінченко, який чудово впорався на цій позиції в першій грі.

У центрі захисту з перших хвилин вийдуть стабільні та зіграні Ілля Забарний і Микола Матвієнко. Зліва з початку матчу зіграє Віталій Миколенко.

Игроки сборной Украины
Олексій Гуцуляк. Фото: УАФ

У півзахисті очікуються зміни, оскільки Зінченко перейде в захист. В опорній зоні на поле вийде Іван Калюжний. У центрі Ребров поставить Миколу Шапаренка та Георгія Судакова, адже тренер звик покладатися на цих гравців. Якби вибір падав на тих, хто в кращій формі, замість Шапаренка варто було б випустити Єгора Ярмолюка, який є справжньою робочою конячкою.

На флангах атаки справа зіграє Віктор Циганков, який відзначився в першій грі та віддав гольову передачу на Владислава Ваната.

Зліва в атаці з перших хвилин варто поставити Олексія Гуцуляка, який переламав хід першого матчу. Тактика з Судаковим на фланзі минулого разу себе не виправдала.

Игроки сборной Украины
Владислав Ванат. Фото: УАФ

В атаці Роман Яремчук в Іспанії змусив захисників суперника попрацювати, але від взяття воріт був далеко.

Цікавіше у другій грі виглядатиме Ванат, який вміє вибігати в контратаки на високій швидкості. Для гри на контратаках він здається більш перспективним, ніж Яремчук чи Довбик. Тому хочеться побачити саме Владислава в старті.

Бельгія в домашньому матчі гратиме агресивно, тож Ребров, можливо, зробить акцент на обороні, зберігаючи баланс між досвідом і молодістю.

Очікуваний склад: Лунін — Зінченко, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Калюжний, Ярмолюк, Судаков — Циганков, Гуцуляк, Ванат.

Нагадаємо, збірна України зіграє другий матч Ліги націй проти Бельгії. Онлайн-трансляція гри буде доступна на порталі Новини.LIVE.

В Серії А гранд планує оформити трансфер захисника "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка.

Олександр Шовковський планує відмовитись від послуг капітана "Динамо".

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Збірна Бельгії по футболу
Реклама
Реклама
Реклама