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Магучих снова не выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

23 марта 2025 09:48
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Магучих выиграла бронзу на ЧМ-2025 в прыжках в высоту
Ярослава Магучих. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В Нанкине, Китай завершился чемпионат мира-2025 по легкой атлетике в помещении. В последний день прошел финал в прыжках в высоту у женщин.

В финал вышли две украинки — олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и дебютантка Катерина Табашник, сообщил портал Новини.LIVE.

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Магучих, Олислагерс и Патерсон. Фото: Reuters

Магучих снова проиграла

Магучих, которая выиграла чемпионат Европы в помещении, снова не смогла выиграть золотую медаль и стала третьей. В 2024 году украинка была второй, уступив австралийке Николе Олислагерс.

В Нанкине Магучих из-за дискомфорта в ноге остановилась на отметке 1.95 м. Главными ее соперницами были Олислагерс, Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич и Вашти Каннингем.

В финале Каннингем выбыла на 1.89 м. Табашник преодолела эту высоту с третьей попытки, но на 1.92 м завершила выступление, заняв девятое место.

Магучих пропустила 1.92 м, сосредоточившись на 1.95 м, которую взяла с первой попытки вместе с Олислагерс и Паттерсон. Топич — со второй. На 1.97 м Магучих не справилась с планкой, а австралийки взяли высоту, забрав золото и серебро.

Магучих стала третьей, опередив Топич по попыткам.

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