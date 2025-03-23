Магучих выиграла бронзу на ЧМ-2025 в прыжках в высоту

Магучих снова не выиграла чемпионат мира по легкой атлетике
В Нанкине, Китай завершился чемпионат мира-2025 по легкой атлетике в помещении. В последний день прошел финал в прыжках в высоту у женщин.
В финал вышли две украинки — олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и дебютантка Катерина Табашник, сообщил портал Новини.LIVE.
Магучих снова проиграла
Магучих, которая выиграла чемпионат Европы в помещении, снова не смогла выиграть золотую медаль и стала третьей. В 2024 году украинка была второй, уступив австралийке Николе Олислагерс.
В Нанкине Магучих из-за дискомфорта в ноге остановилась на отметке 1.95 м. Главными ее соперницами были Олислагерс, Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич и Вашти Каннингем.
В финале Каннингем выбыла на 1.89 м. Табашник преодолела эту высоту с третьей попытки, но на 1.92 м завершила выступление, заняв девятое место.
Магучих пропустила 1.92 м, сосредоточившись на 1.95 м, которую взяла с первой попытки вместе с Олислагерс и Паттерсон. Топич — со второй. На 1.97 м Магучих не справилась с планкой, а австралийки взяли высоту, забрав золото и серебро.
Магучих стала третьей, опередив Топич по попыткам.
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