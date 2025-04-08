Іноземці масово залишають Кривбас через обстріли у Кривому Розі

Гравці криворізького "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Іноземні футболісти криворізького "Кривбасу" відмовляються грати за команду. Сталося це через проблеми з обстрілами в місті.

Про це повідомив футболіст канал "Футбол України".

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"Кривбас" покинуть всі легіонери

За свіжими даними від джерела, у "Кривбасі" назріває серйозна криза. Команда ризикує втратити всіх своїх легіонерів найближчим часом.

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Більшість іноземних футболістів уже звернулися до керівництва клубу з проханням перевести команду в безпечніше місце через загрозливу ситуацію з обстрілами в Кривому Розі, яка погіршилася після недавніх обстрілів. Для іноземців перебувати в місті стало особливо складно.

Однак наразі клубне керівництво відхилило цю пропозицію. Хоча остаточне рішення ще не ухвалене, багато легіонерів уже заявили, що готові залишити "Кривбас" і місто, якщо питання переїзду не вирішиться.

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Подальший розвиток подій залишається невизначеним, але існує ризик, що команда, яка претендує на призові місця, завершуватиме сезон без ключових іноземних гравців.

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