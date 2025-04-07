Кривбас — Динамо — де та коли відбудеться матч УПЛ

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Поєдинок чемпіонату України за участю "Кривбасу" та "Динамо" не будуть переносити з Кривого Рогу. Ситуація з обстрілами міста з боку Росії не вплине на проведення футбольного поєдинку.

Підопічні Юрія Вернидуба продовжать гравця в Кривому Розі, повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

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Останніми тижнями з'явилася інформація про те, що домашні матчі "Кривбасу" в УПЛ можуть бути перенесені з Кривого Рогу. Росіяни часто обстрілюють місто ракетами та дронами. Крім очевидної небезпеки, у ньому не залишилося жодного цілого готелю, й гостьовим командам просто ніде жити.

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб (праворуч). Фото: УНІАН

Офіційні особи "Кривбасу", включно з головним тренером Юрієм Вернидубом, регулярно спростовують ці чутки. Вони підкреслюють, що Кривий Ріг заслуговує на те, щоб місцева команда продовжувала грати в цьому місті, а місцеві вболівальники повинні мати право ходити на матчі саме на рідний стадіон.

Де та коли дивитися матч "Кривбас" — "Динамо"

У суботу, 12 квітня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі відбудеться матч чемпіонату України з футболу за участю місцевого "Кривбасу" і київського "Динамо". Не виключено, що делегація столичного клубу зупиниться в Кропивницькому, а звідти вже дістанеться стадіону. Протистояння розпочнеться о 13:00, а вартість квитків стартує з 500 гривень.

Після 23 матчів УПЛ "Динамо" залишається на першому місці в турнірній таблиці. Команда Олександра Шовковського випереджає "Олександрію" на 4 бали. "Кривбас" посідає п'яте місце, але у команди Юрія Вернидуба дві гри в запасі.

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