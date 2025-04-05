Скільки заробляє Олександр Усик — він серед топ-10 найбільш високооплачуваних

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Олександр Усик, український боксер і чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO, починаючи з реваншу проти Ентоні Джошуа одноосібно є найбільш високооплачуваним спортсменом України. Однак, два бої з Тайсоном Ф’юрі вперше підняли його у світовий рейтинг.

За минулий рік українець мав отримати понад 100 млн доларів, передає портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Скільки заробив Усик у 2024-му

Бої Усика проти Ф’юрі пройшли в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) та стали двома найгучнішими боями року у світі боксу. Заробітки Усика вивели його на сьому місце найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Перший бій відбувся 18 травня 2024 року. Усик переміг Ф’юрі розділеним рішенням суддів, ставши першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі в XXI столітті. До того ж він був першим чемпіоном в хевівейті з чотирма поясами. Леннокс Льюїс був з трьома — WBC, WBA, IBF.

Загальний призовий фонд першого поєдинку з Ф’юрі склав 150 мільйонів доларів, з яких Усику дісталося 45 млн, тоді як Ф’юрі отримав 105 млн через співвідношення 70/30 на користь більш популярного британця.

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Другий бій пройшов 21 грудня, приніс ще більше — 190 мільйонів доларів. Цього разу розподіл був на користь Усика 60/40. Українець заробив 104,5 млн доларів, а Ф’юрі — 76 млн.

Загалом за 2024 рік Усик отримав за бої мінімум 149,5 млн доларів, з яких платились податки, гонорари тренерам та спаринг-партнерам.

Спонсорські контракти мали принести Усику близько 2 мільйонів. Загальний його дохід склав приблизно 151,5 мільйона доларів.

Інші джерела вказують, що Усик заробив за рік 122 мільйонами доларів. Якщо врахувати податки, та витрату на команду, то ця сума схожа на чистий прибуток боксера. У лідера світових рейтингів Кріштіану Роналду — 260 млн доходу.

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