Усик про пояс WBC у Трампа — готовий віддати всі заради миру

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу WBC, IBO, WBA та WBO у суперважкій вазі Олександр Усик залишив свій слід в Білому домі. Саме його пояс WBC за перемогу в першому бою с Тайсоном Ф'юрі Володимир Зеленський подарував Дональду Трампу.

Про це свій пояс Усик розповів у коментарі Washington Post.

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Усик готовий віддати Трампу пояса

Олександра запитали щодо того, чи заслуговує Трамп його пояса. Усик відповів дуже дипломатично, відзначивши, що за мир в Україні готовий віддати всі свої чемпіонські пояси.

"Знаєте, заслуговує Трамп на це чи ні — це не питання. Якщо це призведе до миру в нашій країні, я готовий віддати всі свої пояси", — заявив Усик.

Після сварки Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті пояс Усика залишився в Білому домі і його віднесли до інших сувенірів.

Зазначимо, що Усик за свою кар'єру виграв 23 професійні поєдинки, 14 нокаутами та жодного разу не програв.

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