Циганик розповів про майбутнє Динамо після продажу клубу Суркісами

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України. Однак багатьох уболівальників хвилює майбутнє столичного клубу.

Відомий журналіст Ігор Циганик відповів на запитання про те, що буде з клубом, коли ним перестануть керувати брати Суркіси.

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Журналіст виключив повторення з "Динамо" тієї ж ситуації, в якій опинився інший відомий український футбольний клуб — "Дніпро". Ігор Циганик порівняв Григорія та Ігоря Суркісів із Коломойським і запевнив, що власники "біло-синіх" не дозволять клубу повторити долю команди з Дніпра.

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Що буде з "Динамо" після Суркісів

Циганик нагадав про те, що київський клуб ще з радянських часів був державним підприємством. У разі, якщо Ігор і Григорій Суркіси з якоїсь причини перестануть володіти "Динамо", то навколо є багато людей, які захочуть підхопити клуб. За словами журналіста, це найшвидший спосіб популяризувати себе.

"Суркіси не покинуть клуб із боргами. У них дещо інша філософія. "Динамо" — це "Динамо". Будь-яка людина з грошима захоче володіти цим клубом, у якого армія вболівальників", — заявив Циганик.

Журналіст зазначив, що "Динамо" ще багато років залишиться найбільшим спортивним брендом України. Циганик не хвилюється за долю "біло-синіх" — навіть якщо Суркіси захочуть продати клуб.

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