Цыганык рассказал о будущем Динамо после продажи клуба Суркисами

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. Однако многих болельщиков волнует будущее столичного клуба.

Известный журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о том, что будет с клубом, когда им перестанут руководить братья Суркисы.

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Журналист исключил повторение с "Динамо" той же ситуации, в которой оказался другой известный украинский футбольный клуб — "Днепр". Игорь Цыганык сравнил Григория и Игоря Суркиса с Коломойским и заверил, что владельцы "бело-синих" не позволят клубу повторить судьбу команды из Днепра.

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Что будет с "Динамо" после Суркисов

Цыганык напомнил о том, что киевский клуб еще с советских времен был государственным предприятием. В случае, если Игорь и Григорий Суркис по какой-то причине перестанут владеть "Динамо", то вокруг есть много людей, которые захотят подхватить клуб. По словам журналиста, это самый быстрый способ популяризировать себя.

"Суркисы не покинут клуб с долгами. У них несколько другая философия. "Динамо" — это "Динамо". Любой человек с деньгами захочет владеть этим клубом, у которого армия болельщиков", — заявил Цыганык.

Журналист отметил, что "Динамо" еще на многие годы останется крупнейшим спортивным брендом Украины. Цыганык не волнуется за судьбу "бело-синих" даже если Суркисы захотят продать клуб.

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